Asiantuntija ei pidä F-35-kauppoja virheenä.

Suomi on nyt tekemisissä erilaisen Yhdysvaltojen kanssa.

Erilaisuus tarkoittaa sitä, etteivät minkäänlaiset suhteet Yhdysvaltojen kanssa tule ilmaiseksi. Yhdysvaltojen ulkopolitiikan muutoksen ymmärtäminen onkin nyt Suomen valtionjohdon yksi tärkeimmistä tehtävistä.

Näin arvioi ulko- ja turvallisuuspolitiikan asiantuntija Henri Vanhanen MTV Uutisille.

Vanhasen mukaan ei ole mitään takeita siitä, että Suomi tai mikään muukaan maa löytäisi presidentti Donald Trumpin kanssa sellaisen linjan, joka toimisi kaikissa olosuhteissa.

– Suomen valtionjohto on tehnyt poikkeuksellisen näkyvää työtä Yhdysvaltojen suhteen. Suhde on ollut luottamuksellinen, Vanhanen sanoo puhelimitse.

– Tullipäätös kuitenkin osoittaa, että Yhdysvallat on valmis pelaamaan kovaa myös liittolaisten suuntaan, hän jatkaa.

Suomi on viimeiset vuosikymmenet sitonut itseään sotilaspoliittisesti Valkoiseen taloon. Tiukka käännös länteen alkoi 1990-luvulla, kun Suomi osti Hornet-hävittäjänsä juuri amerikkalaiselta sotateollisuudelta.

Päätös liittyä puolustusliitto Natoon keväällä 2022 omalla tavallaan viimeisteli Suomen sotilaallisen loikan länteen.

Jo ennen Nato-jäsenyyttä Suomi sopi ostavansa Hornetit korvaavat sotakoneet Yhdysvalloista. Valinta osui loppuvuodesta 2021 F-35-monitoimihävittäjiin, joita Suomelle ei ole vielä toimitettu.

Kyse on Suomen kaikkien aikojen kalleimmasta kaupasta, jonka arvo on yli kahdeksan miljardia euroa.

Asevalmistaja Lockheed Martin luovutti seremoniallisesti ensimmäisen F-35-hävittäjän Suomelle joulukuun puolivälissä.

– Yhdessä olemme vahvempia, tulevaisuudessa olemme vieläkin vahvempia, lausui tuolloin Yhdysvalloissa puolustusministeri Antti Häkkänen (kok.).

Kuukaudessa on tapahtunut paljon.

Oliko virhe ostaa F-35-hävittäjät Yhdysvalloilta, jonka luotettavuus liittolaisena on viime aikoina ollut vaihteleva?

– En ehkä vielä sanoisi, että päätös oli virhe, Vanhanen katsoo.

Jos päätöstä uudesta hävittäjästä tehtäisiin nyt, vaikuttaisi Yhdysvaltojen nykyinen politiikka "varmasti väkisin arviointiprosessiin", Vanhanen uskoo.

Vanhasen mukaan asejärjestelmien hankinnoissa on kaksi merkittävää tekijää. Ensimmäinen on puhdas suorituskyky ja järjestelmän sopivuus juuri hankkijamaan tarpeisiin.

Toinen on Vanhasen mukaan "abstraktimpi poliittinen ulottuvuus". Asekaupoilla osiltaan linjataan, mitä suhteita halutaan painottaa ja aseita mieluusti ostetaan sellaisilta tahoilta, joka jakaa yhtenäisen uhkakuva-arvion.

– Suomella ja Yhdysvalloilla on perinteisesti oltu yhteisiä näkemyksiä. Nyt niihin liittyy jonkinlaista epävarmuutta, Vanhanen sanoo.

– Pääsääntöisesti Yhdysvallat on osoittanut, että Suomen materiaalinen tukeminen on sen intressien mukaista. Jatkuuko tämä linja? Käytäntö näyttää, toistaiseksi kauppoja ei ole peruttu tai ilmoitettu, ettei hävittäjiä toimiteta, hän jatkaa.

