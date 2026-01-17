Presidentti Alexander Stubb on kommentoinut Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin uhkausta Grönlannin tilanteeseen liittyen.

Trump ilmoitti aiemmin, että Suomelle, Tanskalle, Norjalle, Ruotsille, Ranskalle, Saksalle, Britannialle ja Hollannille asetetaan kymmenen prosentin tuontitulli helmikuun alusta alkaen Grönlannin takia. Kesäkuun alussa tulli nousisi 25 prosenttiin.

Stubb toteaa Suomen lähtevän siitä, että liittolaisten kesken asiat ratkaistaan keskustelemalla ja yhteisillä pelisäännöillä, ei luomalla painetta.

– Arktisen turvallisuuden vahvistaminen yhdessä liittolaisten kanssa on Suomelle tärkeää. Tämä on tavoitteena myös Tanskan johtamassa ja liittolaisten kesken koordinoidussa toiminnassa Grönlannissa.

Stubbin mukaan Euroopan maat ovat yhtenäisiä.

– Korostamme alueellisen koskemattomuuden ja suvereniteetin periaatteita. Tuemme Tanskaa ja Grönlantia.

Stubbin mukaan keskustelu Yhdysvaltojen kanssa jatkuu.

– Tariffit olisivat vahingoksi transatlanttiselle suhteelle ja voivat johtaa haitalliseen kierteeseen, Stubb toteaa.

Orpo: Ymmärrän suomalaisten huolen

Myös pääministeri Petteri Orpo on ottanut kantaa Trumpin uhkaukseen. Orpo toteaa, että arktinen turvallisuus on Suomelle tärkeä kysymys.

– Suomi haluaa vahvistaa arktista turvallisuutta yhdessä kaikkien liittolaisten kanssa, Tanskan ja Grönlannin alueellista koskemattomuutta kunnioittaen, Orpo kirjoittaa X:ssä.

Orpo toteaa ymmärtävänsä suomalaisten huolen.

– Tariffit olisivat vahingollisia niin Euroopalle kuin Yhdysvalloille. Ne eivät ole kenenkään etu, Orpo sanoo.

Juttua päivitetty kello 22.25 Petteri Orpon kommenteilla.