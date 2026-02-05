Suomessa kootaan ja huolletaan jatkossa hävittäjien moottoreita.
Kansainvälinen puolustusteollisuus- ja teknologiayhtiö Patria on solminut yhteistyösopimuksen RTX:ään kuuluva Pratt & Whitneyn kanssa.
Patrian enemmistöomistaja on Suomen valtio.
Sopimus koskee F135-hävittäjämoottoreiden loppukokoonpanoa ja tarkastusta. Sopimus kattaa sarjan Suomen F-35-hävittäjissä käytettävien F135-moottoreiden kokoonpanon ja testauksen.
– Tuotanto Patrian uudessa kokoonpano- ja huoltolaitoksessa Linnavuoressa, Nokialla on jo alkanut, ja sen on suunniteltu jatkuvan vuoteen 2030 saakka, tiedotteessa kerrotaan.
– On hienoa todistaa, kuinka yhteistyömme näkyy konkreettisesti: paitsi että rakennamme yhdessä uusia kyvykkyyksiä F-35-hanketta varten, otamme myös ensimmäiset askeleet moottorien huollon käynnistämiseksi uudessa kokoonpano- ja huoltolaitoksessa Patrian asiantuntijoiden voimin, sanoo Petri Hepola, Patrian F-35-hankejohtaja.
Suomen ensimmäiset F-35A-hävittäjät saapuvat Lapin lennoston tukikohtaan Rovaniemelle vuoden 2026 lopussa.
Sopimuksen työllistämisvaikutuksen arvellaan olevan Patrialle vuosina 2025–2030 noin 50 henkilöä.