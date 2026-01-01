Suomen ensimmäinen F-35-monitoimihävittäjä julkistettiin joulukuussa Yhdysvalloissa Texasissa. MTV:n AR- eli lisätyn todellisuuden toteutus esittelee F-35:n tärkeimmät ominaisuudet.

Joulukuussa 2021 Suomi teki historiallisen, mutta odotetun ostopäätöksen. 64 kappaletta Lockheed Martinin viidennen sukupolven F-35A-monitoimihäivehävittäjää Yhdysvalloista tulee korvaamaan nykyiset Hornetit. Hintalappuna noin 10 miljardia euroa.

Edessä on Suomelle valtava teknologialoikka. Siivekkääksi supertietokoneeksikin kuvailtu F-35-hävittäjä on tunnettu etenkin tehokkaasta häiveominaisuudestaan. Muotoilu ja pintamateriaali haastavat koneen havainnointia tutkassa.

– Suomi saa erittäin suorituskykyisen hävittäjän, joka ei kuitenkaan ole pelkkä hävittäjä, vaan sehän on asejärjestelmä, joka tuo ilmavoimille kyvyn tukea maa- ja merivoimien taistelua paljon paremmin tulevaisuudessa, Maanpuolustuskorkeakoulun ilmasotaopin pääopettaja, everstiluutnantti Heikki Kankkio kertoo.

Nyt käytössä oleviin Horneteihin verrattuna F-35:n keskeisimmät erot ovat sen suorituskyvyssä, sensorifuusiossa ja häiveominaisuuksissa.

– Lentäminen on hyvin samanlaista kuin aikaisemmin, mutta tiedon määrä on niin suuri, että tiedon käsittelykyky, järjestelykyky ja päätöksenteko niiden perusteella tulevat haastamaan ohjaajaa tulevaisuudessa, Kankkio kertoo.

Katso videolta, kuinka F-35-hävittäjä rullaa studioon. Maanpuolustuskorkeakoulun ilmasotaopin pääopettaja, everstiluutnantti Heikki Kankkio kertoo koneen tärkeimmistä ominaisuuksista.

2:42

Suomen ensimmäinen F-35-hävittäjä julkistettiin

Ensimmäinen Suomelle valmistettu hävittäjä julkistettiin aiemmin joulukuussa Fort Worthissa Texasissa.

Ensimmäiset lentäjät ja mekaanikot koulutetaan Yhdysvalloissa, ja ensimmäinen hävittäjä saadaan Suomeen ensi vuoden lopulla. Ensimmäiset F-35-koneet toimitetaan Suomeen Lapin lennostoon. Karjalan lennosto saa ensimmäiset F-35-koneensa vuonna 2028.

Kaikkiaan F-35-hävittäjät korvaavat nykyiset Hornetit vuoden 2030 loppuun mennessä, ja vuodesta 2031 alkaen F-35-järjestelmä toimii Ilmavoimien päälentokalustona.

F-35 lentää Suomen taivaalla 2060-luvulle asti.