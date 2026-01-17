Stubbin ja Trumpin golfdiplomatia oli hieno tarina ja kierros Yhdysvaltojen johdon kanssa helposti kannatettava tekokin. Ehkä mielistely ei toimikaan Trumpiin niin tehokkaasti kuin arveltiin ja toivottiin, kirjoittaa MTV Uutisten Jouko Luhtala kommentissaan.
Pieniä asioita, mutta Trump näkee ne aivan oikein Suomen vastalauseena Valkoiselle talolle.
Lauantai-iltana suomalaiset saivat esimakua siitä, mitä siitä voi seurata.
Ennen Trumpin tulliuhkausta kansainvälisen politiikan asiantuntija Risto E. J. Penttilä arvioi, että vaikka Yhdysvallat ottaisi sotilaallisesti Grönlannin haltuunsa, Suomi pyrkisi jatkamaan sotilaspoliittista yhteistyötä Trumpin hallinnon kanssa.
Tilanne tuosta tuskin on muuttunut, se on vain vakavoitunut ja ajankohtaistunut entisestään.
Suomi joutuu nyt toden teolla miettimään asemoitumistaan Pohjoismaiden, Yhdysvaltojen ja Euroopan unionin välillä.
Panoksena Grönlanti-väännössä on muun muassa puolustusliitto Naton tulevaisuus, mitä Suomi ei varmasti haluaisi kyseenalaistaa hetkeäkään.
Lähipäivinä tullaan varmasti puhumaan paljon Stubbin “arvopohjaisesta realismista”. Voi olla, että Suomen arvot ja sanat tukevat Tanskaa, mutta tekojen tasolla Yhdysvalloista saattaa olla pakko pitää kiinni.
Lauantaina Suomen ulkopoliittinen johto piti epävirallisen työistunnon. Se, että kokous pidettiin lauantaina, on poikkeuksellista.