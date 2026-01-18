1:03Trump uhkaa Suomea ja seitsemää muuta maata tulleilla, jos diiliä Grönlannista ei synny.
MTV UUTISET – STT
Unionista on väläytelty myös taloudellisen pakottamisen vastaisen työkalun ACI:n käyttöä Trumpin tuoreiden tulliuhkausten jälkeen.
EU:n sisältä on esitetty, että unionin ja Yhdysvaltain viime vuonna neuvottelema kauppasopimus voitaisiin jäädyttää Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpintuoreiden tulliuhkausten jälkeen.
Trump ilmoitti lauantaina, että Suomelle, Tanskalle, Norjalle, Ruotsille, Ranskalle, Saksalle, Britannialle ja Hollannille asetetaan kymmenen prosentin tuontitulli helmikuun alusta alkaen Grönlannin takia.
Kesäkuun alussa tulli nousisi 25 prosenttiin, ja niitä olisi maksettava kaikista Yhdysvaltoihin vietävistä tuotteista, kunnes sopimus Grönlannin ostamisesta on tehty.
EU ja Yhdysvallat pääsivät viime kesänä yhteisymmärrykseen kauppasopimuksesta, jonka myötä Yhdysvaltain tuontitullit valtaosalle EU-maista olisivat asettuneet 15 prosenttiin. Prosessia ei ole kuitenkaan saatu vielä maaliin.
Kauppasopimuksen tulevaisuuden on kyseenalaistanut tuoreeltaan muun muassa europarlamentin suurimman ryhmän, kokoomuksen kotiryhmä EPP:n saksalainen puheenjohtaja .
Manfred Weber
– EPP kannattaa EU:n ja Yhdysvaltain välistä kauppasopimusta, mutta Donald Trumpin Grönlantia koskevien uhkausten vuoksi sen hyväksyminen ei ole tässä vaiheessa mahdollista, Weber sanoo X:ssä.
Weberin mukaan yhdysvaltalaistuotteille sovitut nollatullit on jäädytettävä.
Renew ehdottaa vastatoimia
Renew-ryhmän puheenjohtaja, ranskalainen Valerie Hayer on niin ikään sanonut, ettei hänen ryhmänsä voi äänestää kauppasopimuksen puolesta.
– Lisäksi EU:n tulisi olla valmis ottamaan käyttöön kohdennettuja ja oikeasuhtaisia vastatoimia, hän sanoo X:ssä.
Hayerin mukaan unionin tulisi harkita taloudellisen pakottamisen vastaisen työkalun ACI:n käyttöä. Hän tähdentää, että ACI on suunniteltu juuri tällaisia tilanteita varten.
Kyseistä välinettä ei ole unionin historiassa vielä koskaan käytetty. Sen tarkoituksena on rangaista esimerkiksi valtiota, joka pyrkii painostamaan EU:ta taloudellisin keinoin.
Hayerin mukaan Trumpin uhkauksia asettaa korotettuja tulleja valtioille, jotka kieltäytyvät hyväksymästä yhdysvaltalaispresidentin suunnitelmaa liittää Grönlanti osaksi Yhdysvaltoja, ei voida hyväksyä.
"Uusi raja on ylitetty"
EU-parlamentin kauppavaliokunnan puheenjohtaja Bernd Langeehdottaa niin ikään ACI:n hyödyntämistä Trumpin uhkausten vuoksi. Myös Lange korostaa välineen olevan kehitetty juuri tällaisia tapauksia varten.
– Kehotan Euroopan komissiota aktivoimaan sen välittömästi, hän sanoo X:ssä.
Hän peräänkuuluttaa lisäksi, että Euroopan parlamentti keskeyttäisi prosessin EU:n ja Yhdysvaltain välisen kauppasopimuksen täytäntöön panemiseksi, kunnes Yhdysvallat lopettaa uhkailun.
Lange tähdentää Trumpin käyttävän kauppaa poliittisen pakottamisen välineenä ja sanoo, ettei EU voi vain jatkaa kuin mitään ei olisi tapahtunutkaan.
– Tämä ei ole tapa kohdella kumppaneita. Uusi raja on ylitetty, Lange sanoo.
– Diplomatian tulisi olla tie liittolaisten välisten riitojen ratkaisemiseen. EU on ollut ja on edelleen kumppani, joka pyrkii vuoropuheluun vastakkainasettelun sijaan. Samaa ei valitettavasti voida sanoa Yhdysvalloista, hän päättää viestinsä.
Kallas: Kiina ja Venäjä hyötyvät
EU:n ulko- ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja Kaja Kallassanoo, että Kiina ja Venäjä hyötyvät läntisen liittouman keskinäisistä erimielisyyksistä.
– Tuontitullit uhkaavat köyhdyttää Eurooppaa ja Yhdysvaltoja ja heikentää yhteistä vaurauttamme, Kallas sanoo viestipalvelu X:ssä.
Trump on perustellut Grönlannin liittämishalujaan turvallisuudella ja esittänyt muun muassa väitteitä, joiden mukaan Kiina ja Venäjä aikoisivat vallata Grönlannin.
– Jos Grönlannin turvallisuus on vaarassa, voimme puuttua asiaan Naton sisällä, Kallas sanoo.
Kallas sanoo lisäksi, ettei Euroopan ja Yhdysvaltain välisen kiistan saa antaa harhauttaa pyrkimyksistä saada Venäjän hyökkäyssota Ukrainaa vastaan päättymään.
Grönlantilaisministeri toiveikkaana
Euroopassa reaktio Trumpin tuoreisiin tulliuhkauksiin on ollut erittäin yhtenäinen.
Eurooppalaiset johtajat ovat korostaneet, ettei uhkauksia voida hyväksyä. Osa on myös erikseen painottanut, että vain Tanska ja Grönlanti päättävät niitä koskevista asioista.
Grönlannin mineraalivarannoista vastaava ministeri Naaja Nathanielsenon ylistänyt Euroopan reaktiota tulliuhkauksiin. Hän sanoo olevansa kiitollinen tulliuhkausten kohteeksi joutuneiden maiden vastauksista.
– Olen hämmästynyt nähdessäni ensimmäiset vastaukset kohdemaista, Nathanielsen sanoo Linkedin-palvelussa uutistoimisto AFP:n mukaan.
Hän ilmaisee viestissään lisäksi toiveikkuutta siitä, että diplomatia ja liittolaisuus vievät lopulta voiton.
Uutistoimisto Reutersin mukaan EU on kutsunut jäsenmaiden edustajat hätäkokoukseen sunnuntaina. Reuters kertoo, että hätäkokous alkaa EU:n diplomaattien mukaan iltakuudelta Suomen aikaa.
EU-puheenjohtajamaana toimiva Kypros kutsui kokouksen koolle Trumpin ilmoituksen jälkeen.