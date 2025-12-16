MTV seuraa tapahtumaa paikan päällä Teksasin Fort Worthissa.
Suomen ensimmäinen Yhdysvalloista tilattu F-35A-monitoimihävittäjä julkistetaan tänään Yhdysvalloissa Texasissa.
Paikalla Fort Worthissa Suomen hallitusta edustaa puolustusministeri Antti Häkkänen (kok.). Häkkänen tutustuu tehtaalla myös F-35-hävittäjien kokoonpanolinjaan.
Presidentti Alexander Stubbin oli alun perin määrä osallistua julkistustilaisuuteen hävittäjät valmistavan Lockheed Martinin tehtaalla. Stubbin oli tarkoitus vierailla Texasissa myös maanantaina pidetyissä Suomen pääkonsulaatin avajaisissa Houstonissa.
Presidentin matkasuunnitelmat peruuntuivat Ukraina-neuvottelujen tilanteen vuoksi.
Tilaisuus järjestetään Fort Worthissa paikallista aikaa aamupäivällä, eli Suomen aikaa loppuiltapäivästä ja alkuillasta. Tilaisuuteen osallistuu myös Ilmavoimien komentaja, kenraalimajuri Timo Herranen.
9:38