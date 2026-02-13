Münchenin turvallisuuskonferenssissa linjataan, millaista maailmaa Eurooppa lähtee rakentamaan vanhan raunioille. Konkreettinen esimerkki tästä saatiin, kun Saksa ja Ranska keskustelivat ydinaseista.

Yhdysvaltojen ulkoministeri Marco Rubio lausui toimittajille Münchenin-koneeseen astuessaan selvän viestin.

– Vanha maailma on poissa.

Sanat olivat selvä viesti paitsi yhdysvaltalaisille myös Euroopan johtajille, jotka ovat kokoontuneet Müncheniin pohtimaan sitä, mitä vanhan maailman raunioille tulisi rakentaa.

Yhdysvaltoja sellaisena kuin me sen tunsimme vielä pari vuotta sitten, ei enää ole, myönsi myös konferenssia isännöivä Saksan liittokansleri Friedrich Merz tänään.

– Euroopan ja Yhdysvaltojen välille on avautunut railo, Merz lausui puheessaan.

Merzin puheen vahva viesti tänään oli, että Euroopan ja Yhdysvaltojen on korjattava vaurioitunut suhteensa.

– Natoon kuuluminen ei ole kilpailuetu vain Euroopalle. Se on myös Yhdysvalloille kilpailuetu. Korjataan ja elvytetään yhdessä luottamus transatlanttisessa suhteessa, Merz sanoi.

Vaikka Merz toivoi julkisesti suhteiden Trumpin Yhdysvaltoihin elpyvän, tänään ilmi tullut käänne kertoi hyvin konkreettisesti varautumisesta siihen, että se ei onnistu.

Merz kertoi keskustelleensa ja Ranskan presidentti Emmanuel Macronin kanssa Euroopan omasta ydinasepelotteesta.

– Olen aloittanut luottamukselliset keskustelut Ranskan presidentin kanssa Euroopan ydinpelotteesta, Merz sanoi.

– Näemme tämän tiukasti osana Naton ydinasejakamista. Emme aio sallia Eurooppaan syntyvän eritasoisia turvallisuusvyöhykkeitä.

Toistaiseksi Eurooppa on voinut luottaa Yhdysvaltojen valtavan ydinsateenvarjon suojaavan mannerta, mutta omavaraisuutta pohditaan nyt tässäkin suhteessa.

– Tämä on täysin uusi aihe Euroopassa, korostaa MTV Uutisten ulkomaantoimittaja Anna Saraste Münchenistä.

Ranska on toistaiseksi EU:n ainoa ydinasevalta. Saksa on toistaiseksi sitoutunut olemaan kehittämättä ydinasetta.

Vancen puhe ei unohdu

Suhteen uudelleenpohtimisen ja -rakentamisen tarve muuttuneeseen supervaltaan tuli selväksi tasan vuosi sitten, kun Yhdysvaltojen varapresidentti J. D. Vance hätkähdytti Euroopan-liittolaisensa hyökkäävällä puheellaan samaisessa konferenssissa.

Vance sätti eurooppalaiset kuulijansa muun muassa arvoista, maahanmuutosta ja sananvapaudesta. Vance jopa sanoi, että Euroopan suurin uhka tulee sen itsensä sisältä.

Ennakkoon on arveltu, että Rubio ei tule Münchenissä näin radikaalisti esiintymään. Rubio korostikin Washingtonissa matkustavansa Müncheniin tapaamaan liittolaisia.

Merkille pantavaa myös on, että yhdysvaltalaisten delegaatio on tänä vuonna poikkeuksellisen suuri: yli 50 yhdysvaltalaista poliitikkoa ja edustajaa.

Vaikka ulkoministeri Rubio onkin kollegaansa Vancea diplomaattisempi, entiseen tuskin on paluuta.

– Elämme uutta geopolitiikan aikaa, ja se vaatii meitä kaikkia tarkastelemaan uudelleen, miltä se näyttää ja mikä meidän roolimme tulee olemaan, Rubio sanoi.

