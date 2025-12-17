



Etusivu Videot Tuoreimmat Luetuimmat Odota



Kommentti: Suomen F-35-julkistus vahvisti tärkeän viestin – Suomi on nyt lännen eturintama Suomi on entistä isompi osa lännen puolustusta hävittäjäkaupan myötä. Julkaistu 34 minuuttia sitten Sanna Voltti sanna.voltti@mtv.fi Suomen ensimmäisen F-35-hävittäjän julkistustilaisuus oli huolellisesti rakennettu, juhlallinen ja suorastaan Suomea imarteleva, kirjoittaa MTV Uutisten Yhdysvaltoihin erikoistunut toimittaja Sanna Voltti paikan päältä. MTV Uutiset seurasi Suomen ensimmäisen F-35-hävittäjän julkistustilaisuutta paikan päällä Lockheed Martinin tehtaalla Fort Worthissa, Texasissa. Vaikka Suomi ja Yhdysvallat ovat tehneet pitkään tiivistä puolustusyhteistyötä, F-35-hankinta vie kumppanuuden uudelle, aiempaa sitovammalle tasolle. Kyse ei ole vain yksittäisestä asehankinnasta, vaan vuosikymmeniä kestävästä teknologisesta ja sotilaallisesta riippuvuussuhteesta. 2:28 Katso video: Suomen ensimmäinen F-35-hävittäjä on esitelty Texasissa. Ilmavoimien komentaja Timo Herranen kuvasi uutta hävittäjää amerikkalaisesta jalkapallosta tutulla vertauksella "quarterbackiksi" – pelinrakentajaksi, joka kokoaa ja ohjaa puolustusjärjestelmän eri osat toimimaan saumattomasti yhteen.





Vertaus kertoo olennaisesta muutoksesta: F-35 ei ole vain lentokone, vaan koko puolustusjärjestelmän hermokeskus.

Puheenvuoroissa toistui vahva viesti: Suomi ei ole pelkkä asiakas, vaan pitkäaikainen kumppani, jopa ystävä. Tämä korostui erityisesti Yhdysvaltojen ja Lockheed Martinin edustajien puheissa. Viesti on poliittisesti merkittävä aikana, jolloin Yhdysvaltojen sitoutumista Euroopan turvallisuuteen seurataan tarkasti.

Samalla tunnustettiin avoimesti se tosiasia, että Suomi tulee jatkossa tarvitsemaan Yhdysvalloilta merkittävää tukea F-35-hävittäjien huollossa, ylläpidossa ja järjestelmäkehityksessä vuosikymmenten ajan. Tämä sitoo Suomen tiukasti osaksi Yhdysvaltojen johtamaa puolustusteknologista ekosysteemiä – ja kaventaa samalla kansallista liikkumavaraa.

F-35 on Suomen ilmapuolustuksen terävin kärki tulevien vuosikymmenten ajan.MTV Uutiset

"Ei aihetta huoleen"

Monelle tilaisuudessa nousi väistämättä mieleen presidentti Donald Trumpin ja hänen viimeaikaisen Eurooppaan kohdistuneen kritiikkinsä, vaikka Trumpia ei tapahtumassa mainittu sanallakaan. Hiljaisuus itsessään oli puhuvaa: viesti haluttiin pitää institutionaalisena ja pitkäjänteisenä, irrallaan kulloisestakin presidentistä.

Puolustusministeri Antti Häkkänen yritti parhaansa vakuuttaa, ettei huoleen ole aihetta: Pentagon ja Lockheed Martin ovat sitoutuneet tukemaan Suomea kaikissa hävittäjäkalustoon liittyvissä tarpeissa myös tulevaisuudessa. Yhdysvaltojen tuki ei ole henkilöistä, vaan rakenteista kiinni.

– Yhdessä olemme vahvoja, ja tulevaisuudessa vielä entistä vahvempia, Häkkänen totesi puheessaan.

Hän kuvaili F-35-hävittäjää "supertietokoneeksi", joka palvelee Suomen puolustusta laaja-alaisesti ilmassa, maalla ja merellä. Tämä heijastaa myös sodankäynnin muutosta: tiedonhallinta, sensorit ja verkottuminen ovat vähintään yhtä tärkeitä kuin perinteinen tulivoima.

– Se on jokaisen siihen sijoitetun pennin arvoinen, Häkkänen painotti suomalaistoimittajille pidetyssä lehdistötilaisuudessa.

Antti Häkkänen ei näe huolta Suomen sitoutumisessa F--35-hävittäjiin, vaikka Yhdysvaltojen ulkopolitiikan suunta on murroksessa.MTV Uutiset

Suomea imartelevaa

Jo edellispäivänä järjestetyssä Lockheed Martinin tilaisuudessa hävittäjävalmistajan edustaja kuvaili, kuinka ajatus Suomen koneen julkistamisesta saa hänessä kylmät väreet aikaiseksi. Hän kertoi jopa liikuttuvansa siitä, kuinka merkittävä päivä Suomelle on kyseessä, ja kuinka suuri kunnia Lockheed Martinille ja Yhdysvalloille on olla osa tätä hetkeä.

Tilaisuuden äänimaailma ja visuaalinen toteutus oli rakennettu vahvasti Suomea kunnioittavaksi, jopa imartelevaksi.

Avaushetkellä kaiuttimista kajahti Jean Sibeliuksen Finlandia, jota seurasivat Maamme-laulu ja Finlandia-hymni Karita Mattilan tulkitsemana.

Taustalla pyörivät videomateriaalit revontulista, Suomen luonnosta ja pohjoisesta maisemasta. Symboliikka oli selkeää: Suomi esitettiin pohjoisena etuvartiona, jonka puolustuskyvyllä on laajempaa merkitystä koko Euroopalle.

Ratkaisu moneen pulmaan

Suomi päätti joulukuussa 2021 korvata Hornet-hävittäjät 64 F-35-koneella noin 10 miljardin euron hankinnalla, joka on Suomen historian suurin valtionostos. Ensimmäiset suomalaiset F-35-hävittäjät otetaan käyttöön ensi keväänä Yhdysvalloissa osana henkilöstön koulutusta, ja koneet toimitetaan Suomeen Lapin lennostoon vuoden 2026 loppupuolella.

Alustava operatiivinen suorituskyky saavutetaan vuoden 2027 loppuun mennessä ja täysi suorituskyky vuoden 2030 lopulla. F-35 on Ilmavoimien pääkone vuodesta 2031 alkaen.

Ilmavoimien komentaja Herranen totesi puheessaan, että F-35 tulee ratkaisemaan monia Suomen puolustuksen keskeisiä haasteita. Käytännössä kyse on ennen kaikkea pelotteesta: hävittäjäjärjestelmä, jonka todellisia kykyjä vastapuoli ei täysin tunne, nostaa hyökkäyskynnystä.

F-35 on Timo Herrasen mukaan ennen kaikkea pelote, joka nostaa vihollisen hyökkäyskynnystä Suomeen.MTV Uutiset

Lockheed Martinin ylimmän johdon puheissa Suomi liitettiin osaksi laajempaa yhteistä missiota, Euroopan puolustamista ja turvallisuuden takaamista muuttuvassa maailmantilanteessa. Sana "Venäjä" jäi lausumatta, mutta sen varjo oli läsnä puheenvuoroissa.

Fort Worthin tehdashallissa ei juhlistettu vain uuden hävittäjän valmistumista, vaan myös Suomen asemaa osana länsimaista puolustusyhteisöä, roolia, joka on nyt aiempaa näkyvämpi, sitovampi ja strategisesti merkittävämpi.