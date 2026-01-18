Maailmanpolitiikan professori Teivo Teivainen Helsingin yliopistosta ei usko, että Euroopan ja Yhdysvaltojen suhde palautuu entiselleen edes presidentti Donald Trumpin jälkeen.



Teivo Teivainen sanoo STT:lle, että luottamus Yhdysvaltoihin on saanut nyt särön, joka säilyy todennäköisesti siinäkin tapauksessa, että Donald Trumpia seuraisi Yhdysvalloissa joku normaalimpana pidetty presidentti.



Trump ilmoitti eilen asettavansa 10 prosentin tuontitullit Euroopan maille, jotka lähettävät sotilaita Grönlantiin. Joukossa on myös Suomi. Trump uhkaili tulleilla jo perjantaina, kun hän pohti asettavansa tulleja maille, jotka vastustavat hänen suunnitelmiaan liittää Grönlanti osaksi Yhdysvaltoja.