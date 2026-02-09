MTV Uutiset tapasi Strasbourgissa europarlamentaarikko Mika Aaltolan.

Alkanut viikko sisältää useita korkean tason kansainvälisiä tapaamisia: EU- ja Nato-päättäjät keskustelevat Euroopan tuesta Ukrainalle ja EU:n taloudesta, ja perjantaina käynnistyy Münchenin turvallisuuskonferenssi.

Ennen Münchenin vuoden 2026 turvallisuuskonferenssia julkaistiin Münchenin turvallisuusraportti, jonka mukaan politiikalla nyt on kauaskantoiset seuraukset, koska tuhoa suositaan nyt uudistusten sijaan.

Raportin mukaan Yhdysvaltain johtama vuoden 1945 jälkeinen kansainvälinen järjestys on nyt tuhoutumassa ja maailmassa on siirrytty "moukaripolitiikkaan".

Entinen Ulkopoliittisen instituutin johtaja ja nykyinen Kokoomuksen europarlamentaarikko Mika Aaltola jakaa saman näkemyksen.

– Trump on erityisesti riehunut, kun on läntistä järjestystä tuhottu ja luottamusta alennettu. Samaan aikaan on saalistavia susia, kuten Venäjä ja Kiina, jotka sitten ovat Suomelle eksistentiaalisia uhkia. Trump on vähän erilainen uhka, kun hän hävittää sitä tuttua ja turvallista, johon on tukeuduttu vuosikymmeniä. Ja Putin käyttää tilannetta hyväkseen, Aaltola sanoo.

Aaltolan mukaan Yhdysvaltoja ei kuitenkaan pidä pelätä eikä pelkäämisen vuoksi liehitellä.

Ei pidä pelätä, mutta huolissaan tulee olla

Yhdysvallat on kuitenkin maailman yhtäjaksoisin demokratia, joka on nyt ajautunut syvään polarisaatioon, siksi Aaltolan mukaan Trumpin hallinnon toimista pitää siksi olla myös huolissaan.

– Siihen kun on tukeuduttu. Esimerkiksi meidän ydinasepelotteemme on melko pitkälle Yhdysvaltojen varassa.

Aaltola kuitenkin uskoo, että Yhdysvaltojen tilanne palaa takaisin entisenkaltaiseen ja siksi hyvistä väleistä tulee kuitenkin huolehtia.

– Kauhistelemalla asia ei parane miksikään. Trump on Trump. Olemme hänet nähneet jo kerran.

Yhdysvalloista Münchenin konferenssiin osallistuu ulkoministeri Marco Rubio, jonka on katsottu edustavan presidentti Donald Trumpin hallinnossa maltillisinta suhtautumista Eurooppaan.

Aaltola arvioi, että Rubio tuo Yhdysvalloista konferenssille kuitenkin Eurooppaa kritisoivan viestin.

– Ehkä se voi olla vähän diplomaattisempi, mutta Rubion viimeaikaiset puheet huomioiden hän tulee myös Yhdysvaltojen linjaa huomioiden hyökkäämään eurooppalaista poliittista versiota vastaan, joka nähdään jotenkin degeneroituneena ja sivilisaatioita syövänä. Erityisesti maahanmuuttokysymys on tällainen, johon Yhdysvallat puuttuu.

Aaltolan mukaan myös maahanmuuton haasteissa on yhtäläisyyksiä Euroopan ja Yhdysvaltojen välillä, mutta Euroopalla on olemassa maltillisempi vaihtoehto Yhdysvaltoihin verrattuna.

– Trumpin radikaali linja repii myös Yhdysvaltoja rikki.

Vahva Eurooppa on parempi myös Yhdysvalloille

Aaltola uskoo, että eurooppalaiset äänestäjät ovat kyllästyneitä kuulemaan Yhdysvaltojen muutoksesta ja Euroopan irti pyristelemisestä. Kun Eurooppa tulee paremmin yksin toimeen, on se parempi kumppani myös Yhdysvalloille.

Ei ole myöskään ensimmäinen kerta, kun välit Yhdysvaltoihin rakoilevat, esimerkiksi Suezin kriisistä lähtien Irakin sotaan.

– Ne ovat yleensä johtaneet siihen, että Euroopassa on pyritty saamaan aikaan sulavampi päätöksentekojärjestelmä, Aaltola sanoo.

– Mutta tietysti Trump on eri magnitudin maanjäristys. Vuosien päästä epäluottamuksen kasvu tulee näkymään enemmän, hän jatkaa.

Aaltola uskoo, että Yhdysvaltojen intressi on kiinni kotimaan puolustuksessa, josta juontaa juurensa myös kiinnostus Grönlantiin.

– Yhdysvallat on ymmärtänyt sen, että ohjuksen torjunta on helpointa silloin, kun se on juuri laukaistu tai hetkeä ennen.

Siksi ohjusten torjunta on pohjoisesta Euroopasta riippuvainen.

Aaltola kuitenkin korostaa, että olemme nähneet enemmän Trumpia, joka peruu puheitaan, kuin tosissaan niitä toteuttaa.

– Hän joutuu vähän viestiään moderoimaan, kun liikutaan kohti välivaaleja. Mutta näinhän on toki todettu monesti aikaisemminkin, ja hän on aina tuottanut pettymyksen.

Irti riippuvuuksista

Riippuvuuksista Yhdysvaltoihin on siis päästävä vähitellen eroon, niin sotilaallisesti kuin myös esimerkiksi pilvipalveluiden osalta. Yhdysvaltojen tuoreen turvallisuusstrategian mukaan maa jatkaa linjaa, jossa Euroopan puolustusvastuuta siirretään entistä enemmän Euroopalle itselleen.

Siirtymää on tarkoitus toteuttaa maltillisesti, mutta arvaamattoman Trumpin aikana on olemassa myös riski, että vetäytyminen tapahtuisi liian nopeasti.

– Kyllä keväällä oli vaihe, jolloin se olisi voinut olla mahdollista, eikä se nytkään täysin mahdotonta ole. Venäjä houkuttelee Yhdysvaltoja lupaamalla tuhansien miljardien arvoisia diilejä, ja se tietenkin kiinnostaa Trumpia, Aaltola sanoo.

– Tällöin Eurooppa-suhde saattaa jäädä toissijaiseksi. Trumpilla on hyvin impulsiivinen tyyli, joten ensimmäisestä sosiaalisen median viestistä ei kannata säikähtää. Ikävää on kuitenkin se, että olemme tällä hetkellä riippuvaisia impulsiivisesta liittolaisesta, hän päättää.

