Trump uhkaa Suomea ja seitsemää muuta valtiota tulleilla.

Suomen ulkopoliittinen johto ei tiennyt etukäteen Yhdysvaltojen presidentin Donald Trumpin tulliuhkauksesta.

Asia vahvistetaan MTV Uutisille ulkoministeriöstä.

Trump uhkasi lauantaina Suomea ja seitsemää muuta valtiota tuontitulleilla, jotka ovat voimassa, kunnes Yhdysvallat saa Grönlannin haltuunsa.

Yhdysvaltojen presidentti kertoi tullisuunnitelmistaan Suomen aikaa lauantaina kello 18.19 viestipalvelu Truth Socialissa. Uudet tullit alkaisivat helmikuussa ja voimistuisivat kesäkuussa.

Vain tunteja aikaisemmin, kello 13, Suomen valtioneuvosto tiedotti tp-utvan eli tasavallan presidentin Alexander Stubbin ja valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittisen ministerivaliokunnan kokoustaneen.

Ulko- ja turvallisuuspoliittiseen ministerivaliokuntaan kuuluvat muun muassa pääministeri Petteri Orpo (kok.) ja ulkoministeri Elina Valtonen (kok.)

Tiedotteen mukaan lauantaisessa tp-utvan kokouksessa käsiteltiin "keskeisiä ulko- ja turvallisuuspolitiikan ajankohtaisia kysymyksiä, globaaleja ja eurooppalaisia kehitystrendejä sekä niiden merkitystä Suomelle myös pidemmällä aikavälillä".

Keskustelussa käsiteltiin myös "muun muassa kylmän sodan jälkeisen maailmanjärjestyksen ja monenkeskisen järjestelmän murrosta, suurvalta- ja voimapolitiikan tilaa sekä Suomen asemaa ja vaikuttamiskanavia nopeasti muuttuvassa maailmassa".

Aihepiirit ovat sellaisia, joita presidentti Stubb on pitänyt esillä runsaasti muun muassa MTV Uutisille antamassaan haastattelussa ja Foreign Affairs -lehteen (FA) kirjoittamassaan artikkelissa.

Stubb totesi Foreign Affairsissa, että jos Suomi ja muu globaali länsi eivät ole nyt mukana muovaamassa seuraavaa maailmanjärjestystä, tekee sen joku muu.

Trump on kautensa aikana tehnyt voimakasta tullipolitiikkaa. Näin ollen lauantai-illan tilanne ei tullut Suomelle yllätyksenä, sanoi ulkoministeriön kauppapolitiikan yksikön päällikkö Ilkka Saarinen lauantaina Helsingin Sanomille.

Presidentti Stubb totesi Suomen lähtevän siitä, että "liittolaisten kesken asiat ratkaistaan keskustelemalla ja yhteisillä pelisäännöillä, ei luomalla painetta".

– Dialogi Yhdysvaltojen kanssa jatkuu, Stubb kirjoitti viestipalvelu X:ssä.

Suomi on vastustanut Yhdysvaltojen tahtoa ottaa Grönlanti haltuunsa tukemalla Tanskaa julkilausumillaan ja ilmoittamalla lähettävänsä Grönlantiin kaksi yhteysupseeria.