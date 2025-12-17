F-35 sitoo Suomea USA:han vuosikymmeniksi – Häkkänen: Monissa aseissa ainoa vaihtoehto on amerikkalainen
2:52Katso tästä, miten Suomen ensimmäinen F-35-hävittäjä julkistettiin.
Julkaistu 17.12.2025 07:33
MTV UUTISET – STT
Puolustusministerin mukaan Eurooppa teki virheen ajaessaan puolustusteollisuuteensa alas.
Euroopassa johtajat puhuvat sen puolesta, että mantereen puolustusteollista omavaraisuutta pitää lisätä.
Samaan aikaan Suomi syventää maanpuolustuksensa siteitä Yhdysvaltoihin vuosikymmeniksi eteenpäin, kun käyttöön otetaan Lockheed Martinin F-35-hävittäjät.
Yhdysvaltoihin nojaamiselle ei oikein ole vaihtoehtoja, kertoi puolustusministeri Antti Häkkänen(kok.) STT:lle Fort Worthissa, jossa hävittäjistä ensimmäinen esiteltiin juhlatilaisuudessa.
"Joka pennin arvoinen F-35-hävittäjä", kuten Häkkänen totesi suomalaismedialle tilaisuuden jälkeen.Lehtikuva
Häkkäsen mukaan oli Euroopalta historiallinen virhe ajaa alas oma puolustusteollisuus.
– Nyt kun tilanne on akuutti ja pitää saada puolustuskykyjä hankittua nopeasti, ei siis 20 vuoden päästä, niin monissa asioissa ainoa vaihtoehto on amerikkalainen järjestelmä. Se on realismia.
F-35-kauppa sitoo Suomen puolustuspolitiikkaa ja -teollisuutta yhteen Yhdysvaltojen kanssa vuosikymmeniksi eteenpäin. F-35:n on tarkoitus palvella Ilmavoimien pääkoneena 2030-luvun alusta aina 2060-luvulle asti.
Aikajänne on pitkä siihen nähden, kuinka paljon Yhdysvaltain suhde Eurooppaan on muuttunut pelkästään viimeisen kymmenen vuoden aikana. Tuoreimmassa kansallisen turvallisuuden strategiassaan Yhdysvallat haukkuu Euroopan pystyyn.
"Yhdessä olemme vahvoja ja tulevaisuudessa olemme jopa vahvempia", puolustusministeri totesi puheessaan.Lehtikuva
Häkkäsen mukaan Yhdysvallat on yhä sitoutunut Natoon, kun katsotaan tekoja puheiden sijaan.
– Ylätason poliittinen keskustelu on aika vauhdikasta, se myönnettäköön, Häkkänen toteaa.
Sotilasasiantuntijat ovat puhuneet kuorossa sitä, että F-35 on parasta, mitä rahalla saa.
Tilanne on sama monien muidenkin asejärjestelmien kohdalla. Paras tuppaa olemaan amerikkalaista, eikä se muutu käden käänteessä.
– Eurooppa etenee oikeaan suuntaan, mutta aika hitaasti vielä, Häkkänen sanoo.
"Euroopalla ei ole painavaa sanaa"
Häkkäsen mukaan on kriittisen tärkeää, että Euroopassa nostetaan nopeasti omaa puolustuskykyä ja pönkitetään puolustusteollisuutta.
– Kuten ajankohtaisista Ukrainan-neuvotteluista näkyy, Euroopalla ei ole kovin painavaa sanaa, ellei ole vahvaa omaa puolustuskykyä.
Puhtaasti eurooppalaisten ratkaisujen odottelu palvelisi silti vain Venäjän presidentin Vladimir Putinintavoitteita, Häkkänen sanoo.
– Jos sanotaan, että käynnistetään Euroopassa 30 vuoden kehityshanke, josta voi joskus 2050-luvulla tulla suorituskykyinen tuote, niin Putinhan varmasti haluaisi, että kaikki jäävät odottamaan sellaista.
Vaikka Yhdysvaltojen presidentin Donald Trumpintoinen kausi on ravistellut transatlanttisia suhteita, on Häkkäsen mukaan selvää, että Yhdysvallat ja Eurooppa tarvitsevat toisiaan Venäjää ja Kiinaa vastaan.
– Tämä on selvä, ja kyllä se tälläkin puolella Atlanttia ymmärretään, Häkkänen sanoi Texasissa.