Keski-Euroopan MM-rallin ensimmäinen täysi ajopäivä vie autokunnat kolmen valtion alueelle. Ohjelmassa on kolme kahteen kertaan ajettavaa erikoiskoetta Saksassa, Itävallassa ja Tšekissä. Ek-kilometrejä on kaikkiaan 99. MTV seuraa päivän tapahtumia tässä artikkelissa.

Kokonaistilanne 5/18 ek:n jälkeen:

sija: kuljettaja: talli: aika/ero: 1. Sebastien Ogier Toyota 38.10,5 2. Kalle Rovanperä Toyota +3,9 3. Ott Tänak Hyundai +22,7 4. Elfyn Evans Toyota +24,1 5. Takamoto Katsuta Toyota +26,8 6. Adrien Fourmaux Hyundai +29,7 7. Sami Pajari Toyota +37,0 8. Thierry Neuville Hyundai +1.25,6 9. Josh McErlean M-Sport +1.46,7

Perjantain ohjelma:

14.40 Rengashuolto, Kaplice (15 min) 15.45 EK6 Col de Jan 2 (23,37 km) 18.20 EK7 Böhmerwald 2 (15,27 km) 19.15 EK8 Granit und Wald 2 (10,86 km) 20.25 Huolto C, Passau (45 min)

Seuranta:

K5 Col de Jan 1 (23,37 km)

sija: kuljettaja: talli: aika/ero: 1. Sebastien Ogier Toyota 12.12,1 2. Kalle Rovanperä Toyota +3,3 3. Elfyn Evans Toyota +12,9 4. Ott Tänak Hyundai +17,8 5. Takamoto Katsuta Toyota +18,7 6. Adrien Fourmaux Hyundai +26,5 7. Sami Pajari Toyota +30,6 xx. Josh McErlean M-Sport +1.01,0 xx. Thierry Neuville Hyundai +1.20,3

1:28 Sami Pajari koki jättiyllätyksen: "Ei mitään saumaa".

Klo 13.44: Pajari on kisassa seitsemäntenä. Eroa Tänakin kolmossijaan on 14,3 sekuntia. Eroa Ogieriin on 37,0 sekuntia, ja tästä 30,6 sekuntia tuli pelkästään viidennellä ek:lla.

– Olosuhteet kävi, mutta varmasti jäi parannettavaakin. Ajattelin, että eroa kärkeen voisi tulla ehkä joku viisi sekkaa – jos menee huonosti kymmenen. En ikinä kyllä pystyisi sanomaan, että ekalla seitsemällä kilometrillä hävisimme 25 sekuntia. Ei olisi mitään saumaa ajaa siihen sellaista aikaa kuin muut.

Pätkän alku oli Pajarin mukaan kuin jäällä ajaisi.

– Siellä on tosi paljon lehtiä. Ei aina näe, mitä siinä alla on. Siinä voi olla suhteellisen pitäväkin asfaltti jollain kohtaa, mutta joka paikkaa ei näe. Ei haluaisi hulluna syöksyä tyhmästi mihinkään, mutta totta kai pitäisi kovaa mennä silti.

Klo 13.42: Tänak, joka nousi tällä pätkällä kolmanneksi, ei ollut lainkaan tyytyväinen vauhtiinsa. Eikä pitänytkään olla, kun eroa kärkeen tuli lähes 20 sekuntia.

– Kukaan meistä (Hyundai-kuljettajista) ei ajanut kovin hyvin. Toyota tuhosi meidät, ja sillä sipuli.

– En ole varma, onko meillä paljoakaan lääkkeitä. Täytyy vain yrittää selviytyä, ja katsotaan sitten, missä olemme.

1:35 Kalle Rovanperä selvitti inhokkinsa kunnialla: "Entistäkin epämiellyttävämpää"

Klo 13.40: Rovanperä oli tyytyväinen omaan aikaansa tällä pätkällä – ja lenkkiinsä kokonaisuudessaankin. Edellä lähtenyt Evans jäi viitospätkällä kymmenisen sekuntia, perässä lähtenyt Tänak noin 15.

– Likaisella ajamisesta on tullut entistäkin epämiellyttävämpää, mutta heti kun on asfalttia ja puhdasta, sitten on kiva päästää.

Rallin vaikeimmaksi kutsuttu erikoiskoe ajetaan iltapäivällä heti ensimmäisenä.

– Odotetaan, että saadaan hyvät infot, ja ainakin nyt etunuottiryhmä oli tehnyt hyvät nuotit ekalle vedolle. Toivotaan, että niillä on hyvät merkinnät toiselle lenkille. Tullaan merkkien mukaan.

Klo 13.38: Kuljettajat ovat siirtyneet huoltohommiin ja lounaalle. Ennen sitä saatiin myös kommentteja. Ogier kutsui lenkin viimeistä pätkää "vanhan liiton ralliksi".

– Odotimme sitä, kun tulimme tänne Tšekin puolelle. Se on aina tällaista.

– Se oli ensimmäinen pätkä, jossa minulla oli etua ajaa ensimmäisenä. Yritin ajaa puhtaasti, mutta on vaikea löytää rajat näissä liukkaissa olosuhteissa. Hyvä lenkki. Olemme Kallen kanssa vahvassa vauhdissa verrattuna muihin.

Klo 13.12: Munster jättää leikin kesken.

Klo 13.11: Tässä videomuodossa kertaus Neuvillen vastoinkäymisistä:

1:52 Thierry Neuvillelle sattui ja tapahtui – belgialaistähti ulos voittotaistelusta

Klo 13.09: Fourmaux'kin jäi Ogierista lähemmäs puoli minuuttia.

– Tässä kävi juuri niin kuin odotinkin. Monet mutkat olivat nuotituksessa sellaisia, että ne voisi mennä kaasu pohjassa, mutta en voinut ajaa niin, sillä tiellä oli niin paljon likaa. En voinut tehdä mitään.

Klo 12.59: Otetaan teknisten ongelmien päätteeksi kertaus siitä, mitä tällä pätkällä on tapahtunut:

– Ogier ja Rovanperä ovat täysin omaa luokkaansa. Ogier oli 3,3 sekuntia Rovanperää nopeampi.

– Evans sanoi yllättyneensä yli kymmenen sekunnin erosta Ogieriin, joskin hänkin ajoi vähän ulos.

– Tänak kolhi autoaan ja jäi Ogierista lähes 20 sekuntia. "Auto on pehmeä kuin vene", virolaistähti sanoi.

– Neuville rikkoi autonsa oikeaa etukulmaa pienessä ulosajossa ja rikkoi lisäksi oikean takarenkaansa. Tämän jälkeen Neuville osui vielä hypyssä penkkaan ja rikkoi ohjausta. Tappiota kärkeen lähes puolitoista minuuttia.

Klo 12.31: Ja nyt sellainen kilahtaa tauluun. Evans on viidessä kilometrissä 6,3 sekuntia Ogieria perässä.

Klo 12.30: Ogierilla on jo ollut yksi läheltä piti -tilanne, mutta hän selvitti sen kunnialla. Evansille ei jostain syystä saada väliaikoja.

Klo 12.25: Ogier liikkeelle.

Klo 12.20: Sitten turvavyöt kireälle. Sadan kilometrin siirtymä Tšekkiin on selvitetty, ja edessä on Rovanperän sanoin "viikonlopun vaikein pätkä".

– Erikoiskoe on pitkä ja vaativa. Se ajetaan pomppuisella ja rikkonaisella asfaltilla. Siellä on paljon mutaleikkauksia ja vaikka mitä. Sadetta ei onneksi tule, mutta siellä on silti kosteita paikkoja ja mutaa, MTV Urheilun asiantuntija Riku Tahko sanoo.

EK4 Böhmerwald 1 (15,27 km)

sija: kuljettaja: talli: aika/ero: 1. Kalle Rovanperä Toyota 7.36,3 2. Sami Pajari Toyota +0,1 3. Takamoto Katsuta Toyota +1,3 4. Ott Tänak Hyundai +1,4 5. Adrien Fourmaux Hyundai +1,7 6. Thierry Neuville Hyundai +1,8 = Elfyn Evans Toyota +1,8 8. Sebastien Ogier Toyota +2,1 9. Gregoire Munster M-Sport +6,3 10. Josh McErlean M-Sport +12,0

Klo 10.54: M-Sport-kuljettajat jäävät taas reilusti kaikista muista. Tästä kaksikosta Munster on taas huomattavasti McErleania nopeampi.

Klo 10.48: Pajari on lähellä viedä pohja-ajan nimiinsä. Hän jää Rovanperästä vain 0,1 sekuntia.

– Tämä tuli paljon paremmin kuin edellinen. Todella kiva pätkä. Tämä oli rallin ajamista. Seuraava on kovin erilainen ja paljon vaikeampi.

Klo 10.45: Rovanperä taitaa napata pohja-ajan. Fourmaux kiilaa tallikavereidensa väliin jäätyään 1,7 sekuntia.

– Olin joissain paikoissa turhan varovainen tielle nousseen lian kanssa. Taistelun vähän tasapainon kanssa.

Klo 10.42: Katsuta on toiseksi nopein Toyota-kuljettaja. Tappiota Rovanperälle 1,3 sekuntia.

– Kun pölyä on vähemmän, on helpompi ajaa.

Klo 10.39: Neuville jää Tänakista neljä kymmenystä. Rovanperään eroa tulee 1,8 sekuntia.

– Ei hyvä. Taistelen edelleen vähän tasapainon kanssa. Kyse on enemmän pidonvaihtelusta. En tiedä, onko kyse renkaasta vai pitääkö meidän löytää jotain autosta. Niin kauan kuin en löydä sitä, en pysty olemaan sataprosenttisen sitoutunut joka paikassa.

Klo 10.36: Tänak 1,4 sekuntia Rovanperää hitaampi.

– Yllättävän vaikeaa taas. Edellisellä pätkällä oli suoria ja risteyksiä, ja tässä oli enemmän mutkia. Ei minkäänlaista tasapainoa autossa.

Klo 10.33: Rovanperältä komea veto! 1,8 sekunnin pohjat, ja Ogierin johtomarginaali kutistuu 0,6 sekuntiin.

– Ihan hyvä tämä pätkä. Vähän jouheampaa ajoa. Ei muuten mitään ihmeempää, niin kellokin tykkäsi.

Seuraavaksi edessä olevasta erikoiskokeesta Rovanperä lausui pahaenteistä tekstiä:

– Se on viikonlopun vaikein pätkä.

Klo 10.30: Evans on 0,3 sekuntia nopeampi kuin Ogier. Tällaiset eivät kuitenkaan Evansille riitä, sillä hän on yli 11 sekunnin päässä kärjestä.

– Ihan ok. Kaikki kunnossa. Yritämme tehdä sen, minkä voimme. On vaikea lukea pitoa. Varsinkin pehmeällä renkaalla on vaikea löytää rajoja. Sitä kautta on vaikea päästä rytmiin.

Klo 10.27: Ogier maalissa. Pieni virhe sattuu pätkän lopussa oikealle kääntyvässä mutkassa.

– Tie on aika pölyinen. Olosuhde paranee muille. Pidonvaihtelut ovat pölyn vuoksi vaikeita. Myös seuraava pätkä on kinkkinen.

Klo 10.20: Ja sitten mennään taas. Ogier ampaisee päivän toiselle pätkälle.

EK3 Granit und Wald 1 (10,86 km)

sija: kuljettaja: talli: aika/ero: 1. Thierry Neuville Hyundai 5.30,9 2. Ott Tänak Hyundai +0,2 3. Adrien Fourmaux Hyundai +0,4 4. Sebastien Ogier Toyota +0,7 5. Elfyn Evans Toyota +1,2 6. Kalle Rovanperä Toyota +1,8 7. Sami Pajari Toyota +3,5 8. Takamoto Katsuta Toyota +4,0 9. Gregoire Munster M-Sport +5,7 10. Josh McErlean M-Sport +11,4

Klo 10.05: Hyundai- ja Toyota-kuljettajien välillä oli huomattavissa selkeä ero huippunopeuksissa. Toyotat ylsivät parhaimmillaan 190 kilometriin tunnissa, Hyundailla mittari kohosi parhaimmillaan 196:een.

Klo 10.01: Tämä pätkä on pääluokan osalta valmis. McErlean jää pohjista yli kymmenen sekuntia. Tallikaveri Munsteriin nähden se on tasan tuplat.

Klo 9.57: Pajari jää pohjista 3,5 sekuntia. Tässä kohtaa vain Katsuta on häntä hitaampi. Samalla Pajari putoaa nelossijalta kuudenneksi.

– Ei tuntunut kovin hyvältä. Ei tarvita kuin muutama paikka, joissa oli likaa ja epäröin. Ja sitten sitä jo häviää pätkäajoissa. Haluaisin ajaa vähän paremmin. Eilen hävisin yhdessä mutkassa 0,7 tai 0,8 sekuntia. Ero kasvaa nopeasti tällaisissa paikoissa, Pajari kertaa englanniksi.

Suomeksi viesti on vähän toisenlainen.

– Ei hassumpaa. Äidille syntymäpäiväonnittelut kotiin. Sori, etten pääse nyt kahville. Olen täällä työreissussa.

Klo 9.54: Hyundai ottaa kolmoisvoiton tältä pätkältä. Fourmaux jää Neuvillesta 0,4 sekuntia. Pajari väliajoissa yli kaksi sekuntia perässä. Parannus on huomattava siihen nähden, miten pahoissa ongelmissa Hyundai oli huhtikuussa Kanarialla, kun viimeksi ajettiin asfaltilla.

Klo 9.50: Katsuta jää Neuvillesta 4,0 sekuntia. Sekä Neuville että Tänak nousevat hänen edelleen.

– Ajoin aika varovasti. Ei tuntunut hyvältä, mutta auto toimii aika hyvin. Elfynin rangaistuksessa ei ollut mitään järkeä. Kaikille voi käydä niin.

Klo 9.47: Hyundai on hyvässä vauhdissa. Neuville on vielä 0,2 sekuntia nopeampi kuin Tänak.

– Hyvä alku päivään. Jotkut paikat ovat yllättävän likaisia. Ajamme niin läheltä leikkausesteitä, että jokainen auto tuo vähän soraa mukanaan. Pitää pitää silmät auki ja tehdä parhaansa. Hyvä veto. Vähän aliohjaamista.

Klo 9.44: Tänak nipistää 0,5 sekunnilla Ogierin ajan alle.

– Puhdas veto. Muutama paikka yllätti mudan kanssa. Yleisesti ottaen olosuhde oli ihan johdonmukainen.

Klo 9.41: Rovanperä häviää Ogierille 1,1 sekuntia. Ero kokonaistilanteessa 2,7 sekuntia ranskalaisen hyväksi.

– Ihan ok aloitus. Vähän liian varovasti paikoitellen, mutta olosuhteet olivat ihan hyvät, niin kaikki jees.

Klo 9.38: Evans jää Ogierista 0,5 sekuntia. Eilisen aikasakon myötä ero Ogieriin on jo 11,5 sekuntia.

– En voinut uskoa sitä. Menneisyydessä on ollut monia tilanteita, kun kuljettajat ovat missanneet shikaanin kokonaan, eivätkä he saaneet mitään rangaistusta. Mutta nyt se pitää unohtaa ja mennä eteenpäin.

– Tuntui ihan ok:lta. Ei mitään erityistä, mutta ihan riittävän puhtaasti tämä tuli.

Klo 9.35: Ogier on jo pätkän maalissa. Tämä ei ole ihan yhtä nopea erikoiskoe kuin eilinen, mutta keskinopeus lähentelee nytkin 120:tä kilometriä tunnissa.

– Tiellä oli vähän pölyä. Se voi nopeutua. Mutta ajoimme puhtaasti. Erot eivät ole tällä pätkällä isoja, mutta päivän edetessä voi käydä toisin.

Klo 9.30: Päivä käyntiin! Ogier liikkeelle.

Klo 9.10: Hyvää huomenta ja tervetuloa seuraamaan päivän tapahtumia. Edessä on mielenkiintoinen päivä, sillä kahden lenkin välissä ei ole varsinaista huoltoa vaan ainoastaan lyhyt renkaanvaihtohuolto, jossa mekaanikkojen ja työkalujen määrä on rajattu.

Aamupäivän rengasvalinnat olivat hyvin yksioikoiset: kaikki pääluokan kuljettajat pakkasivat matkaan viisi pehmeää rengasta.

Mestaruudesta taistelevat Ogier ja Rovanperä ovat kisan kärjessä, mutta erot ovat hyvin pienet, sillä torstaina ajettiin vain kaikille hyvin tuttu pätkä kahdesti.

Mestaruustaistelun kannalta torstain merkittävin tapahtuma olikin Evansin aikasakko. Walesilaiskuljettajan aikaan lisättiin viisi sekuntia hänen osuttuaan heinäpaaliin.

Ainakin MM-sarjaa johtava tallikaveri Ogier suivaantui päätöksestä.

– Ei ole hyväksyttävää, että tuosta saa rangaistuksen!!! Mikä vitsi, Ogier kirjoitti X-tilillään.