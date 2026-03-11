Arsenal ja Bayer Leverkusen pelasivat 1–1-tasapelin neljännesvälierien ensimmäisessä osaottelussa.
Isäntäjoukkue Leverkusen syötti heti toisen jakson alkajaisiksi vahvana erikoistilannejoukkueena kunnostautuneelle Arsenalille omaa lääkettä, kun Robert Andrich puski Leverkusenin johtoon kulmapotkusta.
Johtoasema kesti aina pelin viimeisille minuuteille asti, kunnes Arsenal sai rangaistuspotkun Malik Tilman kaatoi Noni Madueken rangaistuspotkun arvoisesti. Kiistanalaista tilannetta tarkisteltiin vielä videolta, mutta lopulta tuomio jäi voimaan.
Leverkusen-kasvatti Kai Havertz upotti pallon rangaistuspotkusta sisään ja toi Arsenalin tasoihin.
Toinen osaottelu pelataan ensi tiistaina Lontoossa.
2:31Kiistanalainen rangaistuspotku Arsenalille – Kai Havertz naulaa pallon kasvattajaseuransa verkkoon.