Upeaa Mestarien liiga -kautta pelaava Bodö/Glimt jatkoi vahvoja otteitaan Sporting Lisbonia vastaan pelattavassa ottelussa.
Sensaatiomaisesti neljännesvälieriin edennyt Bodö/Glimt siirtyi otteluparissa 1–0-johtoon kotiyleisönsä suureksi riemuksi.
Norjalaisseura sai reilun puolen tunnin pelin jälkeen rangaistuspotkun, jonka Sondre Fet upotti takuuvarmasti verkkoon.
Bodö tuplasi johtonsa juuri ennen taukoa, kun Ole Blomberg onnistui ohittamaan Sporting-vahti Rui Silvan.
1:10Bodö/Glimt ei hyydy – Ole Blomberg tuplaa norjalaisten johdon.