Ott Tänakin on taas kerran huhuttu palaavan ensi kaudeksi Toyotalle, mutta Dirtfishin mukaan Hyundai on jatkamassa ensi vuonna tältä kaudelta tutulla kuljettajakolmikolla.

Hallitsevan maailmanmestarin Thierry Neuvillen jatko selvisi jo aiemmin, kun mies itse vahvisti suunnitelmansa ensi kaudeksi. Nyt Dirtfish kertoo, että myös Tänakin ja Adrien Fourmaux'n "odotetaan" jatkavan tallissa ensi kaudella.

Sivusto on kätkenyt Hyundain kuljettajakokoonpanoa koskevat tiedot tämänviikkoiseen juttuun, jossa kerrotaan Andrew Wheatleyn pestaamisesta tallin urheilujohtajaksi.

– Ymmärtääksemme kaksi maailmanmestaria ovat jo sopimuksen alla, ja oletamme ranskalaisen tekevän lähiaikoina jatkoa nykyiselle yksivuotiselle sopimukselle, jutun toiseksi viimeisessä kappaleessa kerrotaan.

Kalle Rovanperän ilmoitettua viime viikolla, ettei hän jatka ralliuraansa enää ensi kaudella, Toyotalta vapautuu yksi paikka. Dirtfish kysyikin Toyota-huhuista viime viikolla suoraan Tänakilta, ja virolaistähti tietenkin tyrmäsi puheet.

– Kun tarkastelee isoa kuvaa ja näkee kokoonpanon, joka Toyotalla on, heidän ei ole tarvinnut katsoa mihinkään muualle. On melko selvää, mitä tapahtuu ja minkälainen kokoonpano tulee olemaan. Heillä on erittäin hyvä tilanne, Tänak sanoi.

Mikäli Tänak jatkaa Hyundailla, Toyotan kokoonpanon muodostanevat Elfyn Evans, Sebastien Ogier, Oliver Solberg, Sami Pajari ja Takamoto Katsuta.

Ogier on jo sanonut lähtevänsä ensi kauteen osittaisella ohjelmalla, mutta mikäli tulokset ovat samaa luokkaa kuin tällä kaudella, hän on avoin ajamaan enemmänkin kisoja taistellakseen taas mestaruudesta. Dirtfishille hän kuvasi päätöstään seuraavasti:

– Se ei ole yhtä järkyttävä uutinen kuin se, jonka kuulitte Kallelta.