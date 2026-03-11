



MTV:n katugallup: Nuorten usko maailmaan horjuu, mutta ei omaan elämään 4:39 Katso tv-uutisten juttu: Nuorten usko maailman tulevaisuuteen historiallisen matalalla, mutta tulevaisuudessa nähdään myös toivoa. Julkaistu 44 minuuttia sitten

Kati Hyttinen kati.hyttinen@mtv.fi Juho Lauri juho.lauri@mtv.fi Lassi Lähteenmäki STT

MTV Uutisten haastattelemat nuoret kertovat uskovansa epävarmassakin maailmassa tulevaisuuteen, kunhan "oma puutarha pysyy kunnossa". Tuoreen Nuorisobarometrin mukaan nuorten usko maailman tulevaisuuteen on historiallisen matalalla. Barometriin vastanneista nuorista 50 prosenttia suhtautui pessimistisesti tai erittäin pessimistisesti maailman tulevaisuuteen. Vastaava luku oli 28 prosenttia, kun asiasta kysyttiin edellisen kerran vuonna 2021. Eniten nuoria huolettaa barometrin mukaan työllistyminen. Nuorista 70 prosenttia kertoi kokevansa paineita työn saamisesta. Lue lisää: Nuorten usko maailman tulevaisuuteen horjuu – työt ja koulutus aiheuttavat eniten paineita "Sisukkaita kavereita" Helsinkiläisen Alppilan lukiolaisia ahdistavat muun muassa sodat ja ilmastonmuutos. Oma tulevaisuus ei silti näytä sysisynkältä. – Mitä ikinä Donald Trump yrittää Yhdysvalloissa, se oikein hirveän lupaavalta vaikuta. Ja ilmastonmuutos on unohdettu ihan täysin, Otso Niiranen listaa epäkohtia.

Niirasen mukaan nuoret eivät myöskään puhu tarpeeksi mahdollisesti itseä huolettavista kysymyksistä.

– En minäkään jaa niitä hirveästi kenellekään, vaikka minulla on näitä ajatuksia.

Niirasen mukaan nuorille pitäisi luoda tilaisuuksia, joissa pääsisi keskustelemaan epäkohdista ja vaikuttamaan asioihin.

– Siitä voisi tehdä paljon helpompaa. Esimerkiksi koulussa pidettäisiin joitain tapahtumia, joissa voisi tuoda omia mielipiteitä joillekin päättäjille, hän ehdottaa.

Väinö Ojakoski arvioi, että nuorten elämä on nykyään aiempaa stressaavampaa.

– Lukio ja kirjoitusten arvosanojen merkitys on kasvanut tosi paljon, mikä aiheuttaa paljon stressiä ja ahdistusta.

– Mutta minä uskon nuoriin. Nuoret ovat sisukkaita kavereita, eli kyllä me pystymme pitämään yhteiskuntaa ihan pystyssä, Ojakoski kommentoi.

Aatos Järvinen kokee yhteiskunnan asettavan nuorille pärjäämisen paineita koulussa sekä tulevan urasuuntautumisen ja työelämän suhteen.

Hän ei henkilökohtaisesti kuitenkaan sano stressaavansa ulkopuolelta tulevista odotuksista.

– Ajattelen niin, että haluan elää semmoista elämää, mitä itse haluan elää.

Tärkeintä on keskittyä omaan elämään

Kauppakorkeakoulussa Turussa viimeistä vuotta opiskeleva Beata Sandela sanoo suhtautuvansa tulevaisuuteen toiveikkaasti maailman epävakaudesta ja vaikeasta työllisyystilanteesta huolimatta.

– Vaikka työtilanne tällä hetkellä Suomessa on aika haastava meidänkin alallamme, näen, että se tulee muuttumaan vielä muutaman vuoden sisään positiivisemmaksi.

Sandela kertoo itse yrittävänsä keskittyä arjessa myönteisiin asioihin.

– Totta kai on seurattava maailman tilannetta, että pysyy ajan tasalla, mutta ei voi liikaa ruveta ottamaan omille harteille. Koittaa vain tehdä kaiken itse oikein.

– Ja tukee myös muita ja läheisiä, ja saa sitten tukea tulevaisuuteen myös heitä.

Elias Manninen uskoo siihen, että oma onni on omista valinnoista kiinni.

– Vaikka onkin hankala tilanne maailmassa ja kaikkea epävarmuutta, uskon, että se on kiinni kuitenkin omasta itsestäkin ja omista valinnoista ja siitä, miten päättää asioihin suhtautua.

– Päätä ei pidä työntää pensaaseen, eli pitää tietää, mitä tapahtuu ja mikä liittyy mihinkin. Mutta ei siinä ole mitään järkeä, jos sen antaa vaikuttaa itseensä liikaa. Ajattelee omia asioita ja keskittyy niihin ja omaan elämään.

Myös Aatu Ervasti sanoo pysyvänsä optimismin puolella keskittymällä omaan arkeen.

– Keskittymällä siis omaan kuplaan, ei liikaa siihen, mitä kaikkea ulkopuolella tapahtuu.

Käytännössä Ervastille hyvää mieltä luovat pienet hyvät asiat arjessa.

– Esimerkiksi pienet onnistumiset salilla, uusi enkka, maali jääkiekkopelissä. Tuommoisia juttuja. Niistä pitää iloita.

Aleksanteri Järvinenkin sanoo elävänsä parhaiten päivä kerrallaan omiin asioihin keskittyen.

– En mieti ja stressaa maailmantilannetta ihan liikaa, vaan elän minun elämääni.

Järvisen mukaan pitää myöntää se, että kaikkeen ei voi vaikuttaa.

– Henkilökohtaisesti aina keksin jotain uutta, mistä saan uskoa tulevaisuuteen. Mennään eteenpäin päivä kerrallaan ja jahdataan niitä unelmia, mitä kannattaa itselleen laitella, hän ohjeistaa.

– Oma puutarha kannattaa olla aina kunnossa. Siihen ne perhoiset sitten lentelevät jossain välissä. Eikö se näin ole?

