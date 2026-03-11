Elias Manninen uskoo siihen, että oma onni on omista valinnoista kiinni.
– Vaikka onkin hankala tilanne maailmassa ja kaikkea epävarmuutta, uskon, että se on kiinni kuitenkin omasta itsestäkin ja omista valinnoista ja siitä, miten päättää asioihin suhtautua.
– Päätä ei pidä työntää pensaaseen, eli pitää tietää, mitä tapahtuu ja mikä liittyy mihinkin. Mutta ei siinä ole mitään järkeä, jos sen antaa vaikuttaa itseensä liikaa. Ajattelee omia asioita ja keskittyy niihin ja omaan elämään.
Myös Aatu Ervasti sanoo pysyvänsä optimismin puolella keskittymällä omaan arkeen.
– Keskittymällä siis omaan kuplaan, ei liikaa siihen, mitä kaikkea ulkopuolella tapahtuu.
Käytännössä Ervastille hyvää mieltä luovat pienet hyvät asiat arjessa.
– Esimerkiksi pienet onnistumiset salilla, uusi enkka, maali jääkiekkopelissä. Tuommoisia juttuja. Niistä pitää iloita.
Aleksanteri Järvinenkin sanoo elävänsä parhaiten päivä kerrallaan omiin asioihin keskittyen.
– En mieti ja stressaa maailmantilannetta ihan liikaa, vaan elän minun elämääni.
Järvisen mukaan pitää myöntää se, että kaikkeen ei voi vaikuttaa.
– Henkilökohtaisesti aina keksin jotain uutta, mistä saan uskoa tulevaisuuteen. Mennään eteenpäin päivä kerrallaan ja jahdataan niitä unelmia, mitä kannattaa itselleen laitella, hän ohjeistaa.
– Oma puutarha kannattaa olla aina kunnossa. Siihen ne perhoiset sitten lentelevät jossain välissä. Eikö se näin ole?
Kati Hyttinen työskentelee MTV Uutisissa uutistoimittajana. Hän tekee töitä MTV Uutisten verkkodeskissä ja Lifestyle-toimituksessa, joissa hän seuraa uutisia ja ilmiöitä. Hän on erikoistunut muun muassa ympäristö-, luonto- ja eläinaiheisiin.
Voit lähettää juttuvinkkejä Katille osoitteessa kati.hyttinen@mtv.fi.
Juho Lauri työskentelee MTV Uutisissa videotuottajana sekä uutistoimittajana.
Videotuottajana Juho Lauri vastaa uutispäivästä videokerronnan keinoin MTV Uutisten digitaalisilla alustoilla. Toimittajana hän on erikoistunut videovetoisiin uutisiin sekä suoriin lähetyksiin ja tutkiviin aiheisiin laajassa mittakaavassa.