Real Madridin tähtikapteeni Federico Valverde iski avausjaksolla hattutempun Manchester Cityn verkkoon.

Valverde aloitti hurjastelunsa 20. minuutilla, kun hän kirmasi Thibaut Courtois'n hienosta syötöstä maalintekoon.

1:19 Thibaut Courtois'lta upea syöttö – Federico Valverde vie Real Madridin johtoon.

Seitsemän minuuttia tästä ja verkot heiluivat jälleen. Tällä kertaa Valverden vasemman jalan laukaus viuhui tarkasti takakulmaan.

Uruguaylaistähti sai hattutemppunsa täyteen hieman ennen taukoa. Hienon pystyjuoksun tehnyt Valverde nosti Brahim Diazin hienon neppisyötön jälkeen pallon City-puolustaja yli ja laukoi pallon verkkoon.