Toyotan Elfyn Evans on saanut viiden sekunnin aikasakon Keski-Euroopan MM-rallissa.
Sanktio tuli kisan avauserikoiskokeella sattuneesta osumasta heinäpaaliin. Evans tuuppasi shikaanin viimeisen heinäpaalin paikaltaan lähestyttyään paikkaa liian kovalla vauhdilla.
Video tapahtuneesta jutun yllä.
Tuomaristo tiedotti aikasakosta torstai-iltana.
MM-sarjasa toisena oleva Evans selitti kokeneensa paikassa yllättävää auton aliohjausta odotettua heikomman pidon seurauksena. Brittikuski huomautti, että hän menetti aika törmäyksen seurauksena.
Tuomaristo tunnusti tämän, mutta piti viiden sekunnin aikasakkoa pienestä sääntörikkomuksesta oikeutettuna.
Aikasakon myötä Evans putoaa 11 sekunnin päähän kärjessä olevasta Toyota-tiimikaveristaan Sebastien Ogierista. Evans valahtaa samalla kuudennelta sijalta kahdeksanneksi.