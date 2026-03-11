Ruotsissa poliisi epäilee Iranin tilanneen hallintonsa arvostelijoiden salamurhia Foxtrot-rikollisverkostolta.
Ruotsin yleisradioyhtiön SVT:n mukaan viranomaiset epäilevät, että Foxtrot olisi etsinyt salamurhia varten tekijöitä salatussa Signal-viestipalvelussa.
Suomessa asiasta uutisoi ensimmäisenä Yle.
Ruotsin viranomaiset kertovat SVT:n mukaan päässeensä käsiksi tiedustelutietoihin, joiden mukaan viikonloppuna Oslossa tehty isku Israelin Norjan-suurlähetystöön on kytköksissä Foxtrot-verkostoon.
Tutkinta kuitenkin yhä jatkuu.
Ruotsin turvallisuuspoliisi Säpo on vahvistanut, SVT:lle, että Iran voi hyödyntää rikollisverkostoja.
– Ruotsissa on olemassa uhka johtavia iranilaisia oppositioryhmiä ja ihmisiä vastaan, joita pidetään uhkana (Iranin) hallinnolle, turvallisuuspoliisista kerrotaan SVT:lle.
Lähi-idässä käynnissä olevan sodan aikana Ruotsissa turvallisuuspalvelu on varoittanut, että uhkaa voi kohdistua Iranin hallinnon arvostelijoihin sekä Israelin, juutalaisten ja amerikkalaisten etuja vastaan.