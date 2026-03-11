Dubaissa Arabiemiraateissa on hylätty parin viime viikon aikana tuhansia lemmikkieläimiä omistajien paettua kaupungista Iranin sodan takia, kertovat eläinsuojelujärjestöt.
Kun Yhdysvallat ja Israel hyökkäsivät Iraniin pari viikkoa sitten, sota läikkyi eri puolille Lähi-itää yllättävinkin seurauksin.
Yksi riipaisevista sivuvaikutuksista on ollut luonnoneläinten ja lemmikkien hätä.
Esimerkiksi Arabiemiraattien eläinsuojat ovat raportoineet, että sodan vuoksi maasta lähtevien ihmisten jättämien lemmikkieläinten määrä on kasvanut niin paljon, että osassa eläinsuojista ei ole tilaa enää yhdellekään, brittilehti The Guardian kertoo.
Kissojen puolesta toimiva Dubai Street Kitties kertoi Instagramissa, että tilanne on ylikuormittanut hyväntekeväisyysjärjestön.
– Jokainen huone on täynnä. Jokainen tila on varattu. Silti puhelut eivät lopu. Loukkaantuneita kissoja. Hylättyjä kissoja. Yksin selviytymään jätettyjä kissanpentuja, päivityksessä luetellaan.
Six Hounds -eläinsuojeluyhdistyksen mukaan uusia pyyntöjä tulee päivittäin.
– Olemme kaikki ylikuormitettuja, alirahoitettuja ja alimiehitettyjä.
Lemmikki ei ymmärrä, mihin perhe katosi
Monet Dubaista lähteneistä kansalaisista ovat olleet kaupungissa asuvia ulkomaalaisia.
Britanniassa toimiva eläinsuojelujärjestö RSPCA muistuttaa, että esimerkiksi Yhdistyneellä kuningaskunnalla on sopimus Arabiemiraattien kanssa siitä, että lemmikkieläimiä ei tarvitse asettaa karanteeniin, kun ne tuodaan takaisin kotiin.
Siitä huolimatta myös brittiperheet ovat jättäneet jälkeensä lemmikkejään.
– Jotkut [lemmikkieläimet] olivat mikrosirutettuja ja selvästi rakastettuja, mutta niiden perheet olivat poissa. Se on sydäntä särkevää pelastajille ja pelottavaa eläimille, RSPCA työntekijä Hannah Mainds kommentoi brittilehti The Guardianille.
– Lemmikkieläimet ovat täysin riippuvaisia omistajistaan. Ne eivät ymmärrä, miksi perhe on yhtäkkiä kadonnut. Siksi kehotamme epävarmassa tilanteessa olevia ihmisiä muistamaan eläimensä ja laatimaan asianmukaisen suunnitelman.
Kaupunki perusti ruokintapisteitä
Dubain kunta on reagoinut kulkukissojen ja -koirien määrän kasvuun perustamalla 12 tekoälyllä toimivaa ruokintapistettä eri puolille kaupunkia.
Lemmikkieläinten hylkääminen on laiton teko Arabiemiirikunnissa, ja siitä voi saada jopa kymmenien tuhansien punnan sakot.