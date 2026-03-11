Liiketoiminta ja kehitys

Poutala selittää, että päätöksen takana on nuoriso- ja liikuntapuolen avustusten jakokäytäntöjen yhtenäistäminen.

– Ehkä tämä hieman ylitse ampuvaa on. Asia on kuitenkin semmoinen, että olen itse harkinnut vastoin virkamiehen kehotusta, niin ymmärrän että asia voi nousta esille, Poutala kertoo.

MTV Uutiset haastatteli Asian ytimessä -ohjelmassa vieraillutta ministeriä asiasta lähetyksen jälkeen. Poutala kertoo ymmärtävänsä aiheesta noussutta huomiota, mutta kutsuu siitä seurannutta kohua ylimitoitetuksi.

Virkamies ei pidä päätöstä tasapuolisena.

Yle uutisoi tänään liikunta- urheilu ja nuorisoministeri Mika Poutalan (kd.) jakaneen rahaa kristillisille järjestöille ohi virkamiesten esityksen. Avustus meni järjestöille sen jälkeen, kun ministeri muutti virkamiesten esitystä.

Mika Poutala kertoo MTV:lle, että asiassa ei ole pyristy auttamaan pelkästään kristillisiä järjestöjä.

Nuorisopuolella on ministerin mukaan ollut epäoikeudenmukainen käytäntö ja ideana on ollut tehdä muutos tähän.

– Nuorisopuolella on ollut ohjeistuksena, että jos avustus tippuu alle 10 000 euron, se menee automaattisesti nollaan. Tämä ei ole oikeudenmukainen.

– Tästä lähtien nuorisopuolella ja liikuntapuolella tehdään asiat samalla tavalla. Sillä tavalla, että jokainen avustuksen tavallaan valtionapukelpoinen järjestö saa vähintään sen 10 000 euron avustuksen, hän kertoo.

Kysyimme Poutalalta, onko päätökseen vaikuttaneet henkilökohtaiset syyt tai oma puolue. Hänen mukaansa asiassa ei ole kyse siitä.

– Eli ei tässä pyritä pelkästään kristillisiä järjestöjä avustamaan. Kaikkia, ketkä ovat saaneet valtionapuukelpoisuuden voivat saada sitä avustusta, hän perustelee.