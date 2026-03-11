Mika Poutala kertoo MTV:lle, että asiassa ei ole pyristy auttamaan pelkästään kristillisiä järjestöjä.
Yle uutisoi tänään liikunta- urheilu ja nuorisoministeri Mika Poutalan (kd.) jakaneen rahaa kristillisille järjestöille ohi virkamiesten esityksen. Avustus meni järjestöille sen jälkeen, kun ministeri muutti virkamiesten esitystä.
Avustuksen saivat Helluntaiherätyksen yhdistys Iso Kirja sekä Suomen Evankuelisluterilainen Kansanlähetys (SEKL). Yle kertoo, että kumpikin järjestö sai 11 500 euron suuruisen avustuksen, vaikka järjestöt eivät aluksi täyttäneet yleisavustuksen ehtoja.
Virkamies ei pidä päätöstä tasapuolisena.
MTV Uutiset haastatteli Asian ytimessä -ohjelmassa vieraillutta ministeriä asiasta lähetyksen jälkeen. Poutala kertoo ymmärtävänsä aiheesta noussutta huomiota, mutta kutsuu siitä seurannutta kohua ylimitoitetuksi.
– Ehkä tämä hieman ylitse ampuvaa on. Asia on kuitenkin semmoinen, että olen itse harkinnut vastoin virkamiehen kehotusta, niin ymmärrän että asia voi nousta esille, Poutala kertoo.
"Jatkossa asiat tehdään samalla tavalla"
Poutala selittää, että päätöksen takana on nuoriso- ja liikuntapuolen avustusten jakokäytäntöjen yhtenäistäminen.