Hyundain ratissa MM-ralliin palanneella Esapekka Lapilla on ollut pito-ongelmia Ruotsin lumirallissa. Lappi on neljän erikoiskokeen jälkeen neljäntenä, Toyotan Sami Pajari kolmantena.

Lappi hävisi kärjelle tasaisesti läpi aamupäivän, mutta poimi muutaman sijoituksen. Hän tuskaili pidon kanssa, ja antoi tästä suorasanaiset kommentit muun muassa 3. pätkän maalissa.

– Ei kyllä minkäänlaista pitoa ole tässä laitteessa. En tiedä, mitä tein siellä testeissä väärin, kun siellä auto tuntui hyvältä, Lappi summasi.

Asiantuntija Riku Tahko epäili, että ongelma liittyy Hankookin nastarenkaisiin. Lappi avasi pulmaa lisää aamupäivän viimeisen ek:n maalissa.

– Auto käyttäytyy hyvin balanssin puolesta, mutta en pysty puskemaan niin kuin haluaisin, kun se ei pidä. Katsotaan, jos saisimme tehtyä jotain huollossa.

Lapin ero kärkipaikkaa pitävään Toyotan Elfyn Evansiin on 34,9 sekuntia. Hän on kaikesta huolimatta nopein Hyundai-kuski tähän mennessä.

Lapilla piti olla ennakolta hyvä lähtöpaikka Rally1-letkan perällä, mutta jäinen tien pinta saattoi jopa huonontua auto autolta perjantaiaamupäivänä.

Tätä epäili myös Sami Pajari aamupäivän viimeisen pätkän jälkeen. Pajari taipui ek-ykköselle Toyotan Oliver Solbergille 6,1 sekunnilla reilun 11 kilometrin mittaisella etapilla.

Pajarin ero kärkimies Evansiin on 23,3 sekuntia.

Ralli jatkuu 5. erikoiskokeella kello 16.40. Ohjelmassa on tänään vielä neljä pätkää.

Ruotsin MM-rallin tilanne 4/18 ek:ta

Sija Kuljettaja Talli Aika/ero 1. Elfyn Evans Toyota 35:55,8 2. Takamoto Katsuta Toyota

