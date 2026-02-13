Sami Pajari kiitää parhaansa suomalaisena neljäntenä Ruotsin MM-rallissa kahden erikoiskokeen jälkeen.
MAINOS
MM-ralli yksinoikeudella
MTV Katsomossa!
Ruotsin MM-ralli 12.–15.2.
Kaikki suorat ajolähetykset MTV Maxilla ja MTV Katsomossa kaudella 2026.
Pajari oli perjantaipäivän avaus-ek:lla kolmanneksi nopein. Hän jäi Toyota-tallikaverinsa Elfyn Evansin kärkiajasta 6,9 sekuntia. Kokonaiskisassa Pajarin ero Evansiin on 8,7 sekuntia. Väliin mahtuvat Oliver Solberg ja Takamoto Katsuta.
Pajari totesi maalissa, että hänen oli tarkoitus ajaa puhtaasti, mutta jossain kohdissa hän olisi voinut olla röyhkeämpikin.
Maalihaastattelija tiedusteli myös suomalaiselta sitä, onko hän jo pystynyt unohtamaan Monte Carlon MM-rallin painajaismaisen viikonlopun.
– Kyllä, mutta nyt kun mainitsit asiasta…, Pajari heitti takaisin.
Lue myös: Janni Hussilla ja Teemu Sunisella hymy korvissa
MM-paluun Hyundailla tehnyt Esapekka Lappi hävisi reilun 27 kilometrin mittaisella pätkällä 14,5 sekuntia, vaikka hänellä on edullinen lähtöpaikka Rally1-joukon perällä.
– Oli liukasta. Tein mitä pystyin taidoillani. Pito on huono, ja oli mahdotonta yrittää kovaa, Lappi kommentoi ja lisäsi, että tuntuman palauttaminen ykkösluokan autoon on haastavaa.
Lapin sijoitus kahden ek:n jälkeen on kuudes, vajaat 20 sekuntia kärjestä.
EK3 starttaa kello 12.08.