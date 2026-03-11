Helsingin Jokerit kaatoi Joensuun Kiekko-Pojat Mestiksen kuudennessa puolivälieräottelussa maalein 2–1 ja marssi jatkoon voitoin 4–2.
Ottelu käynnistyi selkä seinää vasten pelanneen JoKP:n kannalta karmivalla tavalla, kun Jere Henriksson vei Jokerit johtoon vain 20 sekunnin pelin jälkeen.
Isännät tulivat kuitenkin opeasti tasoihin Jani Taskulan onnistuttua rangaistuslaukauksessa.
Jokerit otti ohjakset käsiinsä vielä ennen ensimmäistä erätaukoa Okko Kangasniemen johdatuksella.
Tähän pelin maalit myös jäivät, joten Jokerit marssii välieriin voitoin 4–2.
Tämä tarkoittaa samalla myös sitä, että julkisesti SM-liigahaaveistaan puhuneen Kiekko-Poikien unelmat SM-liigapaikasta murenivat ainakin ensi kauden osalta, sillä SM-liiga on listannut vaatimuksiksi Mestis-mestaruuden tai finaalipaikan, mikäli Jokerit pelaa finaalissa.
Jokerit kohtaa välierissä Kiekko-Vantaan. Toisen välieräparin muodostavat IPK ja Ketterä.