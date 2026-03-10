MTV Urheilun asiantuntijat Jonne Halttunen ja Riku Tahko pitävät Toyotaa valtavana ennakkosuosikkina tällä viikolla ajettavassa Kenian MM-rallissa.

Kaksikon väitteelle on vahva historiallinen selkänoja, sillä Toyota on voittanut kaikki viisi Safari-rallia klassikkokisan palattua kalenteriin vuonna 2021. Vain yhteensä neljä himmeämpää palkintosijaa on lipsahtanut kilpailijatalleille.

Hyundai-tähti Thierry Neuvillen ajotyyli Kenian MM-rallissa on ollut Jonne Halttusen mielestä ainakin ajoittain liian riskialtis.Worldwide copyright: Hyundai Motorsport GmbH / Photographer: Vincent Thuillier

Keniassa peli ratkeaa usein puhtaan vauhdin sijaan luotettavuuteen. Esimerkiksi Hyundai on kärsinyt lukuisista teknisistä ongelmista haastavissa olosuhteissa viime vuosina.

– Toyota on paitsi nopea mutta kestää myös todella hyvin ne rytkytykset läpi, Riku Tahko perustelee.

Kalle Rovanperän kartturina Toyota-autossa kisan kahdesti voittanut Jonne Halttunen tietää, että Hyundain menopeli on Toyotaa epäluotettavampi, mutta hänen syyttävä sormensa osoittaa myös korealaistiimin kuljettajiin.

– Kyllä ne kuskitkin ovat olleet vähän pöhlöjä. Olen katsonut jotain Thierryn (Neuville) vetoja, kun hän vetää sellaiseen kivikkoon vaan ihan sairaan kovaa, niin ei se ole mikään ihmekään, että ne (autot) menevät rikki, Halttunen toteaa.

Miten olosuhteet ja esimerkiksi yllättävät sekä voimakkaat sadekuurot muokkaavat kisaa Keniassa? Halttunen ja Tahko linjaavat kisan ennakkoasetelmat yllä olevalla videolla.