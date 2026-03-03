Formula ykkösten maailmanmestari Lando Norris pääsi kokeilemaan Toyotan Rally2-kalustoa jääradalla Ruotsissa.

Norris osallistui testiajoon väkevän alun rallin MM-sarjassa saaneen Oliver Solbergin kutsusta. Ruotsalaiskuskin sponsori julkaisi videon järven jäällä ajetusta päivästä.

– Opettelen vielä. Tämä on erityylistä ajamista. Olen ajanut vähän jäällä, mutta en ralliautolla, vaan henkilöautolla, joten se on eri juttu, Norris sanoi.

Norris paiskautui välillä ulos radalta, mutta alkoi vähitellen päästä jyvälle ralliauton ajamisesta jäällä.

Oliver Solbergin isä, vuoden 2003 rallin maailmanmestari Petter Solberg oli lopulta vakuuttunut Norrisin menosta.

– Olin itse asiassa aika vaikuttunut, ja lopussa hän puski ihan kunnolla. Ajoin hänen takanaan enkä saanut häntä kiinni, joten hän itse asiassa ajoi todella hyvin, Solberg kommentoi.