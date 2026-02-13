Ruotsin MM-ralli etenee ensimmäisen ajopäivän päätteeksi Toyotan Takamoto Katsutan komennossa.

Lähtöpaikkansa viidentenä hyödyntänyt Katsuta teki iltapäivän kahdelle ensimmäiselle erikoiskokeelle pohja-ajat. Kun kisaa tuossa kohtaa 2,5 sekunnilla johtanut tallikaveri Elfyn Evans menetti seuraavalla pätkällä hieman otettaan, Katsuta nousi kärkeen kymmenyksen erolla ennen Uumajan keskustan liepeillä ajettua päivän viimeistä erikoiskoetta.

Siellä Evans kertoi kolhineensa autoa penkkaan, ja Katsuta onnistui kasvattamaan johtomarginaalinsa 2,8 sekuntiin. Ruotsissa viime vuonna voittoa juhlinut walesilainen ajoi kaikesta huolimatta hienon päivän toiselta lähtöpaikalta, olkoonkin, että putsausefekti oli MTV Urheilun asiantuntijan Jonne Halttusen mukaan odotettua pienempi.

Katsuta sijoittui Ruotsissa viime vuonna toiseksi, mutta ehti myös johtaa kilpailua. Kaksi vuotta sitten hän ajoi ulos voittotaistelussa Esapekka Lappia vastaan.

Toyotan Sami Pajari on kolmantena, Lappi Hyundaillaan neljäntenä. Pajarilla eroa Katsutaan on 22,2 sekuntia, Lapilla 45,9.

Halttunen antoi molemmille tunnustuksen hyvästä päivästä.

– Ihan ok. Totta kai hyvä fiilis. Hyvä sijoitus on päällä, mutta vielä on aika pitkä matka edessä. Huomenna on eri lähtöjärjestys, niin katsotaan, mitä pystytään tekemään. Koetetaan vielä kiristää ja taistella, Pajari sanoi päivän päätteeksi.

– Periaatteessa varmaan kun ottaa pystymetsästä kuskin puolentoista vuoden jälkeen, se ei lähde ihan silleen ja kaikki timissä ymmärtävät sen, mutta siihen nähden ihan ok päivä. Jotenkin tuntuu, että vauhtia olisi, mutta ei vain pysty ajamaan. Auto ei anna myöden. Sen takia en ole tyytyväinen, Lappi sanoi.

Hyundailla kolmoskuskien tehtävänä on maksimoida Thierry Neuvillen ja Adrien Fourmaux'n menestysmahdollisuudet, mutta Lappi on siis tällä hetkellä tiiminsä nopein kuljettaja.

Kauden avausosakilpailun Monte Carlossa voittanut Toyotan Oliver Solberg putosi kotikisansa voittotaistelusta kolmannella erikoiskokeella ajettuaan ulos kahteenkin otteeseen. Päivän päätteeksi kuudentena olevan Solbergin ero kärkeen on 51,0 sekuntia.

Lauantaina ohjelmassa on seitsemän erikoiskoetta ja 104,42 ek-kilometriä.

Ruotsin MM-ralli, tilanne 8/18 ek:n jälkeen: