Toyotan tallipäällikkönä toimivalla Jari-Matti Latvalalla on yhä paljon ajohaluja.

Latvala aloittaa tänä viikonloppuna urakkansa historic-autojen EM-sarjassa. Suomalainen on kertonut, että kalenteri pitää sisällään ainakin kahdeksan osakilpailua, joista viisi on asvaltilla ja kolme soralla.

Latvalan oma ajoura rallin MM-sarjassa päättyi kauden 2019 jälkeen, mutta mies on nähty sen jälkeen Suomen osakilpailussa kolme kertaa sekä kaudella 2020 myös Ruotsin MM-rallissa. Viime kaudella Latvala kävi Keski-Suomessa kovaa kamppailua WRC2-luokan voitosta, mutta joutui taipumaan tiukan taiston jälkeen Roope Korhoselle.

Tallipomo myöntää, että myös ensi kesänä Suomen MM-ralli kuuluu todennäköisesti Latvalan kisakalenteriin.

– Täytyy sanoa, että Suomen ralli on mielessäni. Neuvottelut ovat käynnissä ja tavoitteena on se kisa ajaa. Voin sanoa salaisuuden, että minulla on yhä intohimoa kilpailla, Latvala naureskelee.

Vuonna 2023 Latvala nähtiin Toyotan Rally1-auton ratissa. Lopputuloksena oli yleiskilpailun viides tila. Ensi suvena todennäköisempää on kuitenkin, että Latvala nähdään kahden edellisen vuoden tavoin Toyotan Rally2-auton ratissa.

– En usko siihen (Rally1-autoon). Rehellisesti sanottuna meillä on aika monta kisaa ohjelmassa, jossa meillä on viisi Rally1-autoa. Se on ehdoton maksimi, minkä voimme päätiimillä tehdä. En halua antaa mitään ylimääräistä painetta tallille, Latvala kertoo.

– Minä en enää rakenna uraani. Ajoimme Rally1-autolla vuosina 2020 (Ruotsi) ja 2023 (Suomi). Se oli todella hauskaa, mutta Rally2-autolla MM-ralli on paljon helpompi järjestää, eikä se tuo tiimille niin paljon painetta.