MTV Urheilun asiantuntija Jari Ketomaa ei niellyt Toyota-tähti Sebastien Ogierin puheita lähtöpaikastaan Keski-Euroopan MM-rallin perjantain ajopäivän jälkeen.

Ogier sai päivän mittaan kärkitaistossa kovaa painetta tiimikaveriltaan Kalle Rovanperältä, joka on myös yksi ranskalaisen harvoista haastajista loppukauden MM-taistossa. Perjantain päätteeksi Ogierin johtomarginaali Rovanperään oli vain 0,6 sekuntia, vaikka ranskalaismestari sai ajaa koko päivän ensimmäiseltä starttipaikalta, joka on etu asvalttikisassa. Rovanperä starttasi kolmantena.

Ogier kuitenkin käänsi asemansa yllättäen haitaksi päivän päättäneessä maalihaastattelussa.

– Päivä oli haastavampi kuin normaalisti ensimmäiseltä lähtöpaikalta asvalttikisassa. Vain yksi erikoiskoe, viides pätkä, oli meille (lähtöpaikan suhteen) suotuisa. Muilla jouduimme putsaamaan pölyä tien pinnasta, Ogier heitti.

– Tilanne tulee olemaan hyvin tiukka päivän päätteeksi, olen sitten kärjessä tai toisena, sillä ei ole väliä, hän lisäsi.

MTV Urheilun asiantuntija Jari Ketomaa nappasi kiinni Ogierin puheisiin kriittisellä otteella suorassa lähetyksessä.

– Kalle on Ogierin pään sisällä tuolla suorituksella, ei mahda minkään! Siinä vähän (Ogierin) fokus menee, kun ajattelee Kallen ajamista, Ketomaa totesi, eikä allekirjoittanut alkuunkaan Ogierin puheita tien putsaamisesta.

– Kalle on Ogierin ihon alla. Nakertaa, nakertaa!

Rovanperä tunnusti MTV Urheilulle päivän päätteeksi huoltoparkissa, että Ogier saattoi hieman kärsiä pölystä joillakin pätkillä, mutta linjasi kuitenkin jämäkästi:

– Kyllä minäkin ensimmäisenä lähtisin, jos saisin päättää. Varmasti se oli tänään parempi.

Kilpailu jatkuu kuudella erikoiskokeella lauantaina. Päivä starttaa kello 9.15.

