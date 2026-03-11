Real Madrid avasi maalihanat Manchester Cityä vastaan pelattavassa Mestarien liigan neljännesvälieräottelussa hienolla tavalla.
Manchester City hallitsi hienokseltaan kenttätapahtumia ensimmäiset reilut 15 minuuttia, mutta sitten iskivät valkopaidat.
Valverde pääsi hyvin suunnatun ykköskosketuksensa avustuksella karkaamaan City-puolustukselta.
Valverde ohitti myös maaliltaan syöksyneen Gianluigi Donnarumman ja laukoi pallon tyhjiin.
Valverde onnistui hetken päästä vielä toistamiseen ja vei Real Madridin jo 2–0-johtoon.