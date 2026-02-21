



Milano-Cortinan talviolympialaisten seuranta lauantai 21. helmikuuta





MTV seuraa olympialaisia: Iivo Niskanen taistelee kärkiryhmässä kuninkuusmatkalla Iivo Niskasen osallistuminen 50 kilometrin kilpailuun oli virustaudin vuoksi epävarmaa. Getty Images Julkaistu 21.02.2026 10:02 (Päivitetty 5 minuuttia sitten ) Ville-Veikko Valta ville-veikko.valta@mtv.fi Milano-Cortinan talviolympialaisten toiseksi viimeisenä kilpailupäivänä suomalaiset taistelevat mitalista niin laduilla kuin kaukalossakin. Katseet kohdistuvat erityisesti Iivo Niskaseen, Suvi Minkkiseen ja Leijoniin. MTV Urheilu seuraa tässä artikelissa päivän tapahtumia. Päivän suomalaiset: klo 12.00 maastohiihto 50km: Iivo Niskanen, Arsi Ruuskanen ja Lauri Vuorinen klo 15.05 N ampumahiihto, yhteislähtö: Suvi Minkkinen klo 21.40 M jääkiekko Slovakia–Suomi Talviolympialaisten koko ohjelma tästä linkistä. Olympialaisten lauantain seuranta: Kello 12.31: Ruuskasella alkaa olla vaikeuksia pysyä kärjen vauhdissa. Suomalainen on tällä hetkellä sijalla 17, kun on hiihdetty 12,6 kilometriä. Kello 12.29: Niskasen meno ladulla vaikuttaa toistaiseksi hyvin vaivattomalta. Suomalainen paahtaa kilpailun kärjessä edelleen.

Kello 12.26: Iivo Niskanen kilpailun kärjessä 10,6 kilometrin väliaikapisteellä. Suomalainen näyttäisi olevan kelpo vireessä tänään. Kaikki suurnimet ovat mukana keulaporukassa. Arsi Ruuskanen 13:s.

Kello 12.23: Nyt mennään taas kovempaa! Iivo Niskanen nousee toiseksi Nyengetin taakse.

Kello 12.22: Lauri Vuorisella vaikuttaa olevan jo vaikeuksia pysyä kärkiryhmän mukana. Hän kuitenkin sinnittelee porukan hännillä toistaiseksi.

Kello 12.20: Niskanen hyvin mukana pääjoukossa. Hän on kuitenkin jättäytynyt hieman kauemmaksi aivan keulilta, ja ainakin tällä hetkellä kymmenen miestä on hänen edellään ladulla. Pääjoukossa mukana noin 20–25 hiihtäjää.

Kello 12.14: Toistaiseksi Niskasella, jonka osallistuminen oli viruksen vuoksi epävarmaa, ei ole mitään nähtäviä ongelmia pysytellä aivan kärkiporukassa. Vielä ei ole toisaalta lähdetty juurikaan revittelemään, vaan nyt taitetaan matkaa suhteellisen maltillisella vauhdilla.

Kello 12.12: Arsi Ruuskanen ja Lauri Vuorinen ovat hekin mukana pääletkassa, tosin matkan päässä Niskasesta, joka on tällä hetkellä kolmantena, kun on 5,4 kilometriä hiihdetty.

Kello 12.09: Iivo Niskanen nousee nyt kilpailun kärkeen! Suomalainen määrittää nyt vauhtia letkan keulilla, mutta ei ole lähtenyt vielä repiviin hyökkäyksiin.

Kello 12.07: Pääjoukko nappaa norjalaisen karkurikaksikon kiinni. Niskanen on hyvissä asemissa pääjoukon etupäässä.

Kello 12.05: Johannes Kläbo lähtee jahtaamaan Martin Nyengetiä. Norjalaiskaksikko lähtee nyt hurjaan vetoon heti kilpailun alussa! Melkoinen startti.

Kello 12.03: Norjan Nyenget lähtee vetämään yksin ja repii välittömästi kaulan muihin. Mielenkiintoinen ratkaisu vain reilun kilometrin jälkeen. Nyengetiä pidetään etukäteen suurimpana haastajana maanmiehelleen Kläbolle.

Kukaan ei tunnut reagoivan Nyengetin irtiottoon ainakaan vielä. Ajetaanko hänet kiinni?

Kello 12.00: Miesten maastohiihdon 50 kilometrin kilpailu on käynnissä! Yhteislähtökisa hiihdetään perinteisellä hiihtotavalla.

Kello 11.55: Niskanen lämmitteli normaalisti ja on starttaamassa toisesta rivistä päivän kuninkuusmatkalle.

Kello 11.52: Iivo Niskanen hiihtää 50 kilometrin kilpailussa! Asiasta kertovo Hiihtoliiton tuore julkaisu, johon on päivitetty Suomen osallistujat kilpailuun: Niskanen, Arsi Ruuskanen ja Lauri Vuorinen. Myös Yle kertoo lähetyksessään Niskasen hiihtävän kilpailussa.

Kello 11.47: Vielä riittää myös asiaa Leijonien Kanada-ottelusta, vaikka kohta kääntynee katseet Slovakia-pronssiotteluun. Sitä ennen siis lukusuositus:

Kello 11.45: Maastohiihdon 50 kilometrin kilpailu on alkamassa vartin kuluttua. Iivo Niskasen päätöksestä kisaan osallistumisesta ei ole kuulunut vielä mitään. Pahimmassa tapauksessa Suomi joutuu lähtemään kisaan vain kahden hiihtäjän voimin.

Kello 10.28: Jälleen takaisku Suomen joukkueelle! "Ristomatti Hakola on sairastunut yön aikana, eikä starttaa päivän kisaan", ilmoittaa maastohiihtomaajoukkueen tiedottaja.

Kello 10.10: Leijonat kohtaa illan pronssiottelussa Slovakian, mutta porua eilisestä Kanada-välierästä riittää yhä. Alla lukusuosituksia Leijonien tappion perkuuhommista.

The Athleticin konkaritoimittaja Mark Lazerus antaa sapiskaa Suomen pelaamisesta johtoasemassa:

Supertähti Mikko Rantanen käänsi katseita jo Slovakia-otteluun ja pronssimitalista taistelemiseen:

Leijonien ja Kanadan välierän tuomarivalinnat ja -ratkaisut puhuttivat. Muun muassa Mats Sundin, Teemu Selänne ja Wayne Gretzky puivat tapahtunutta:

Kanadan päävalmentaja Jon Cooper ylisti Suomen maalivahtia Juuse Sarosta välierän jälkeen:

MTV Urheilun asiantuntija Karri Kivi atasi kovaa puhetta Leijonien finaalisaumat tuhonneesta jäähystä:

Kello 9.56: Hyvää huomenta ja tervetuloa seuraamaan olympialaisten toiseksi viimeistä kilpailupäivää! Tänään aamupäivästä katseet kiinnittyvät maastohiihtoon ja suomalaisittain kiinnostavinta on, onko Iivo Niskanen toipunut kisakuntoon viruksen aiheuttamien oireiden jäljiltä.

Niskanen kertoi eilen perjantaina tekevänsä päätöksensä 50 kilometrin kisaan osallistumisestaan vasta tänään kilpailupäivänä. Ilta-Sanomien tuoreen uutisen mukaan Niskanen päättää asiasta vasta kilpailun verryttelyissä.

– Alkuverryttelyssä päätän. En oo kävelyvauhtia kummempaa tällä viikolla tehnyt, niin en osaa itsekään sanoa pystyykö yhtään mihinkään ladulla. Nyt kuitenkin kisaa kohti niin normaalisti kun mahdollista, Niskanen viestitti lauantaiaamuna IS:lle.

Muista suomalaisista kisaan osallistuvat Arsi Ruuskanen, Ristomatti Hakola ja Lauri Vuorinen, joilta ei kuitenkaan ole odotettavissa suurta menestystä tai ainakaan sellaista menestyspotentiaalia, jota Niskasella parhaimmillaan on.

Suosikkina kilpailuun jälleen lähtee kaikki aiemmat matkat kisoissa voittanut Johannes Hösflot Kläbo. Kilpailu alkaa kello 12.

Ville-Veikko Valta MTV Uutiset Ville-Veikko Valta työskentelee MTV Uutisissa urheilutoimittajana. Hänelle voit lähettää palautetta tai juttuvinkkejä sähköpostilla.