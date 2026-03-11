HIFK:n tähtihyökkääjä Vincent Marleau sai suihkukomennuksen KalPaa vastaan pelattavan ottelun toisessa erässä.

Marleau taklasi toisen erän puolivälissä keskialueella KalPan Linus Nymania kohtalokkain seurauksin. Kaksikon polvet osuivat rajusti yhteen, 26-vuotiaan kanukkihyökkääjän ottelu päättyi 5+20 minuutin pelirangaistukseen polvitaklauksesta.

Polvitaklauksen kohteeksi joutunutta Nymania ei taklauksen jälkeen enää erän aikana nähty, mutta hän palasi jäälle kolmanteen erään.

Katso taklaus pääkuvan videolta.