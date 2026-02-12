Sami Pajari oli neljäs ja Esapekka Lappi seitsemäs Ruotsin MM-rallin avanneella erikoiskokeella Uumajassa.
Toyota-kuski Pajari tykitti 10,2 kilometrin mittaisella pätkällä 5,6 sekunnin päähän tallikaverinsa Oliver Solbergin tekemästä pohja-ajasta.
Japanilaistallin kuljettajista väliin mahtuivat Elfyn Evans ja Takamoto Katsuta. Ralli jatkuu perjantaiaamuna kello 11.07 Suomen aikaa ajettavalla toisella erikoiskokeella.
Hyundailla MM-sarjaan palaava Esapekka Lappi oli kartturinsa Enni Mälkösen kanssa seitsemäs jäätyään 9,1 sekuntia kärjestä.
– Toivotaan, että viikonlopun aikana pystytään kehittämään vauhtia. Ei se näin tauon jälkeen ole helppo löytää niille rajoille. Käytännössä pitäisi koko ajan ajaa rajoilla. Koetetaan löytää se vauhti, Lappi tiivisti maalissa.
Myös Teemu Suninen teki paluun WRC2-luokkaan uuden kartanlukijansa Janni Hussin kanssa.
2:08Teemu Sunisella ja Janni Hussilla oli hymy korvissa Ruotsin MM-rallin aluksi.
Ruotsin MM-rallin tilanne (EK1/18):
|1.
|Oliver Solberg
|Toyota
|5.53,1
|2.
|Elfyn Evans
|Toyota
|+3,8
|3.
|Takamoto Katsuta
|Toyota
|+4,4