Lähteiden mukaan Israel saattaa iskeä muuallekin kuin Libanoniin ja Iraniin.
Israel harkitsee hyökkäystensä laajentamista Lähi-idässä tuntuvasti tänä yönä, kertoo CNN lähteisiinsä nojaten.
Yhdysvaltalaiskanavan mukaan kaksi israelilaislähdettä on kertonut sille, että Israel saattaa iskeä muuallekin kuin Iraniin ja Libanoniin Hizbollah-äärijärjestöä vastaan.
CNN:n mukaan toinen lähteistä sanoi, että Israel olisi havainnut Jemenissä huthien voivan alkaa jälleen tehdä iskuja Israelia vastaan.
Iran on tukenut myös hutheja Israelia vastaan, mutta huthit eivät vielä olleet liittyneet meneillään olevaan sotaan.