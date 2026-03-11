Viimeisistä pudotuspelipaikoista taistelevat Pelicans ja HIFK nappasivat elintärkeät voitot keskiviikon SM-liigakierroksella.
HIFK haki 4–1-vierasvoiton KalPasta. Punapaidat ratkaisivat ottelun päätöserässä onnistumalla ensin kahdesti reilussa minuutissa, ja loppuhetkillä Petr Kodytek naulasi vielä loppulukemat tyhjiin.
Voiton myötä HIFK tarrasi jo kaksin käsin pudotuspelipaikkaan kiinni. Sijalla 11 majailevan joukkueen ero 13:ntena olevaan TPS:ään on nyt kahdeksan pistettä. Kummallakin joukkueella on vielä kolme peliä pelaamatta.
Lue myös: SM-liigassa kolisee! Nyt suihkuun lensi HIFK-tähti
Pelicans yllätti kotikaukalossaan SM-liigan kakkosena majailevan SaiPan maalein 4–1. Yksi voiton takuumiehistä oli Patrik Bartosakin poissaolon vuoksi tolppien väliin lyöty Zachary Emond, joka venyi 31 torjuntaan.
Lahtelaiset vankistivat niin ikään asemiaan 12 parhaan joukossa. Ero TPS:ään on yhdeksän pistettä, kun sijalla kymmenen olevalla Pelicansillakin on pelaamatta vielä kolme ottelua.
SaiPan tappion myötä omassa ottelussaan JYPin jatkoajalla 3–2-lukemin voittanut Tappara otti askeleen lähemmäksi runkosarjavoittoa. Ero SaiPaan on nyt neljä pistettä. SaiPalla pelejä on jäljellä kaksi, Tapparalla kolme.
Keskiviikon SM-liigakierroksen lopputulokset:
JYP-Tappara 2–3 ja.
KalPa-HIFK 1–4
Lukko-Kiekko-Espoo 1–2 vl.
Pelicans-SaiPa 4–1
TPS-Sport 3–0