Sami Pajari lähtee jahtaamaan hyvää tulosta rallin MM-kauden seuraavasta osakilpailusta.

Kauden kolmas MM-ralli ajetaan ensi viikolla Keniassa. Safari-ralli on yksi kauden isoimmista haasteista WRC-kuskeille ja tiimeille. Jos savanneilla pysyy poissa ongelmista, sijoitus on todennäköisesti kärkipäässä.

Toyota-kuski Pajari ajoi vuosi sitten neljänneksi ikonisessa Safarissa.

– Tämä kauden alku on mielenkiintoinen, kun tässä on paljon erilaisia kisoja. Mutta jos mietitään edellistä sorakisaa Saudi-Arabiassa, niin siellähän minulla oli varsin hyvä vauhti. Toivottavasti pystytään jatkamaan siitä, mihin silloin jäimme, Pajari viittasi MTV Urheilun haastattelussa viime kauden rajuun päätösralliin, jossa hän oli pitkään mukana voittokamppailussa.

– Kenia on tosi erilainen kisa, mutta nyt ainakin meno tuntuisi maistuvan, hän lisäsi.

Pajarin kyyti oli tosiaan kohdallaan edellisessä osakilpailussa Ruotsissa, jossa hän ajoi komeasti kolmanneksi. Suomalaiskuskin kauden avaus Monte Carlossa oli sujunut surkeasti, joten onnistuminen Ruotsissa tuli tärkeään paikkaan. Ja samalla hän näytti epäilijöilleen.

– Se on tosi iso juttu itseluottamukselle ja kaikelle muulle. Vaikka nämä rallit ovat tosi erilaisia keskenään, eikä ihan heti ole tulossa toista lumirallia, niin Ruotsin tulos antoi mukavaa buustia itselle. Ja onhan se myös aina kivaa näpäyttää muita, Pajari myhäili.

Toista täyttä kauttaan Toyotan WRC-tallissa ajava Pajari on saavuttanut urallaan nyt kaksi palkintosijoitusta rallin MM-sarjan pääluokassa. Ruotsin kolmostilan lisäksi hänellä on kolmossija myös viime syksyn Japanin MM-rallista.