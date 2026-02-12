MTV Urheilu seuraa Milano-Cortinan talviolympialaisten helmikuun 12. päivän kisatapahtumia tässä artikkelissa. Suomalaisittain päähuomio torstaina on maastohiihdon naisten 10 kilometrin vapaan väliaikalähdössä ja Naisleijonien Kanada-ottelussa.
Suomalaisia nähdään torstaina lisäksi freestylehiihdon miesten kumparelaskussa sekä alppihiihdon naisten supersuurpujottelussa.
Tässä talviolympialaisten koko ohjelma
Talviolympialaisten suomalaiset 12. helmikuuta
Alppihiihto
12.30 Supersuurpujottelu, naiset (Rosa Pohjolainen)
Freestylehiihto
11.00 Kumparelasku, miehet: Karsinta 2 (Akseli Ahvenainen, Rasmus Karjalainen, Olli Penttala, Severi Vierelä)
13.15 Kumparelasku, miehet: Finaali (Akseli Ahvenainen, Rasmus Karjalainen, Olli Penttala, Severi Vierelä?)
Jääkiekko
15.30 Naiset, alkulohko: Suomi–Kanada (Naisleijonat)
Maastohiihto
14.00 Väliaikalähtö 10km (v), naiset (Kerttu Niskanen, Krista Pärmäkoski, Vilma Nissinen, Vilma Ryytty)
Talviolympialaisten seuranta 12. helmikuuta
Klo 10.55: Suomalaisittain itse urheilu alkaa tänään miesten kumparelaskun toisella karsinnalla, jossa tulessa ovat freestylemiehet Akseli Ahvenainen, Rasmus Karjalainen, Olli Penttala, Severi Vierelä.
Karsinnat alkavat kello 11. Tarjolla on vielä kymmenen paikkaa kello 13.15 alkavaan loppukilpailuun.
Klo 10.50: Kuohuttava tapahtuma mäkiluotsi Igor Medvedin alkoholinhuuruisen kohun ohella on Ukrainan skeletonkelkkailijan Vladyslav Heraskevytshin hylkääminen. Reutersin mukaan KOK:n puheenjohtaja Kirsty Coventry ilmoitti torstaiaamuna, ettei Heraskevytsh saa kilpailla myöhemmin torstaina pidettävässä kisassa. Lisää aiheesta alla olevasta linkistä:
Kypäräkiistan tyly päätös: Ukrainan urheilija pihalle kisoista
Klo 10.45: Tervetuloa Milano-Cortinan olympiakisojen torstain seurantaan!
Torstaipäivä valkeni suomalaisittain kohutunnelmissa, sillä Olympiakomitea tiedotti lähettäneensä mäkihyppymaajoukkueen päävalmentajan Igor Medvedin kotiin alkoholinkäyttöön liittyvien asioiden takia. Aiheesta lisää tässä linkissä!