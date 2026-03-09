– Toki tämä on legendaarinen ja erityinen kisa, mutta jokin raja on olemassa, että kuinka paljon negatiivista voi sietää. Minun rajani on täynnä. Ongelmia on ollut aivan liikaa, Lappi täräytti tuolloin.
Tällä viikolla hän kuitenkin palaa Keniaan, tavoitteenaan haalia pisteitä Hyundaille Thierry Neuvillen ja Adrien Fourmaux’n rinnalla. Lappi tuli hieman yllättäen takaisin MM-sarjaan osa-aikakuskina, ja jakaa Hyundain kolmannen auton Dani Sordon ja Hayden Paddonin kanssa tällä kaudella.
– Olemme yrittäneet maksimoida valmistautumisemme Keniaan keskittymällä luotettavuuteen ja kehittämällä auton toimintoja kosteiden olosuhteiden varalle, Lappi toteaa Hyundain tiedotteessa.
– Haluaisin, että pystymme vauhdin puolesta taistelemaan hyvästä sijoituksesta, mutta tähän yltäminen vaatii maltillista lähestymistapaa, hän lisää viitaten Kenian osakilpailun haastaviin olosuhteisiin.
Lapin aisaparille Enni Mälköselle kisa on ensimmäinen Keniassa kartanlukijana.
– Enni oli siellä mukana nuotituksessa kaksi vuotta sitten, mikä antaa hänelle kuvan siitä, mitä on luvassa. Tärkeintä hänen valmistautumisessaan on saada ohjeita tallin muilta kartanlukijoilta, Lappi summaa.
Safari-ralli käynnistyy kahdella erikoiskokeella ensi torstaina.