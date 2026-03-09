Esapekka Lappi sai tarpeekseen Safari-rallista vuonna 2024, mutta tällä viikolla hän palaa kisaamaan Keniaan. Worldwide Copyright: Hyundai Motorsport GmbH / Fabien Dufour

– Toki tämä on legendaarinen ja erityinen kisa, mutta jokin raja on olemassa, että kuinka paljon negatiivista voi sietää. Minun rajani on täynnä. Ongelmia on ollut aivan liikaa, Lappi täräytti tuolloin.

Tällä viikolla hän kuitenkin palaa Keniaan, tavoitteenaan haalia pisteitä Hyundaille Thierry Neuvillen ja Adrien Fourmaux’n rinnalla. Lappi tuli hieman yllättäen takaisin MM-sarjaan osa-aikakuskina, ja jakaa Hyundain kolmannen auton Dani Sordon ja Hayden Paddonin kanssa tällä kaudella.