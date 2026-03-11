Mestarien liiga -kauden sensaatioseura Bodö/Glimt jatkoi upeaa kauttaan, kun se kukisti Sporting Lisbonin 3–0.
Ensimmäisellä kierroksella Interin tieltään raivannut Bodö/Glimt jatkoi siitä, mihin viimeksi jäi.
Sondre Fet vei norjalaisseuran 1–0-johtoon rangaistuspotkusta 32. peliminuutilla.
Ensimmäisen puoliajan lopulla Ole Blomberg tuplasi johdon sijoittamalla pallon varmasti takakulmaan.
1:10Bodö/Glimt ei hyydy – Ole Blomberg tuplaa norjalaisten johdon.
Upean ottelun pelannut Bodö nautiskeli vielä toisella puoliajalla loppulukemiksi 3–0 Kasper Hoghin osumalla.