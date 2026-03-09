MTV Uutiset seuraa Iranin ja Lähi-idän tilannetta tässä artikkelissa.
5.42: Iran ampui ensimmäiset ohjukset uuden johtajan valinnan jälkeen – Israel iskee takaisin
Iran ampui Israelia kohti ensimmäiset ohjukset uuden johtajansa nimittämisen jälkeen. Asiasta kertoi varhain maanantaiaamuna Iranin valtiollinen televisioyhtiö.
Iranin uskonoppineiden neuvosto kertoi Suomen aikaa myöhään sunnuntaina, että Iranin korkeimmaksi johtajaksi on valittu Mojtaba Khamenei. Khamenei seuraa tehtävässä isäänsä, reilu viikko sitten surmattua ajatollah Ali Khameneita.
Israelissa varoitussireenit soivat maan pohjois- ja keskiosissa, kertoi maan asevoimat. Asevoimien mukaan sen ilmatorjunta tuhosi maata kohti tulevia ohjuksia.
Sotatoimet ovat jatkuneet myös muualla Lähi-idässä Persianlahden ympäristössä.
Qatarin ja Kuwaitin puolustusministeriöt kertoivat varhain maanantaina torjuneensa ohjus- ja drooni-iskuja. Lisäksi Qatarin pääkaupungissa Dohassa on kuultu varhain aamulla useita räjähdyksiä.