Hyundai ei aio rakentaa omaa WRC27-autoa, kun rallin MM-sarja siirtyy uudelle tekniselle aikakaudelle vuonna 2027. Asian vahvistaa Dirtfish-sivustolle Hyundai Motorsportin nokkamies Cyril Abiteboul.

Hyundai on vahvistanut olevansa vielä ensi vuonna mukana, kun edessä on nykyisten Rally1-autojen viimeinen vuosi. Kaudelle 2027 MM-sarjassa siirrytään täysin uusiin WRC27-autoihin, joiden suorituskyky on asettumassa nykyisten Rally1- ja Rally2-autojen välille.

Abiteboulin mukaan Hyundai ei ole rakentamassa uutta WRC27-autoa. On kuitenkin mahdollista, että Hyundain tehdastiimi alkaa ajattaa tuolloin Rally2-autoa, jonka kehitystyö lopetettiin viime vuoden lopussa.

– Valitettavasti vuoden 2027 juna on jo lähtenyt asemalta. Se, että olisimme silloin mukana uusien sääntöjen mukaisilla autoilla, ei tule tapahtumaan. Se, mitä voi tapahtua, on, että olemme monien muiden autonvalmistajien tavoin mukana Rally2-autolla, Abiteboul sanoi.

WRC27-autojen pohja on nykyisissä Rally2-autoissa. Vuodesta 2027 alkaen WRC27- ja Rally2-autot kilpailevat samassa luokassa ja molemmilla on mahdollisuus tavoitella voittoja ja maailmanmestaruuksia.

– En henkilökohtaisesti ymmärrä, miten uusien autojen ja muiden autojen kesken toimitaan. Ajetaanko MM-sarjaa vastedes vain yhden valmistajan kalustolla, vai onko tulossa jonkinlainen luokkien suorituskykyä tasoittava kaava?

Abiteboul viittaa lausunnollaan siihen MM-sarjan kannalta sysimustaan tosiasiaan, että tällä hetkellä vain Toyota on vahvistanut rakentavansa uutta WRC27-autoa.

Kansainvälisen autoliiton (FIAn) näkökulmasta tämä on suorastaan surkuhupaisaa. Kattojärjestö on nimittäin jo pitkään puhunut, että sarjaan tehtävät muutokset valmistellaan nimenomaan uusien autonvalmistajien mukaan houkuttelemiseksi.

Uusien WRC27-autojen voimanlähteenä käytetään Rally2-autoista tuttua turboahdettua polttomoottoria. Abiteboul on aiemmissa lausunnoissaan antanut ymmärtää, että tämä on yksi asia, joka uusissa säännöissä hiertää.

Hyundai on satsannut ja satsaa yhä liikenteen sähköistymiseen. Akkuteknologian kehitys on sen strategiassa keskeisessä roolissa.

– Täytyy löytää tapa rakentaa silta sen välille, missä Hyundai on brändinä ja mihin tämä laji on menossa. Sitä siltaa voi rakentaa molemmista päistä, Abiteboul sanoo nyt.

Abiteboul toivoo lajin "selventävän roolia ja arvoa, jota autonvalmistajilta odotetaan".

– Toyota on Yariksensa kanssa meille mittatikku. Se on paitsi mahtava Rally1-auto myös fantastinen alusta liiketoiminnallisesta näkökulmasta. Siinä on täydellistä linjakuutta ja jatkuvuutta.

– On Rally1- ja Rally2-autot, jotka molemmat ovat loistavia omassa luokassaan. Sitten on nelivetoinen massatuotanto-Yaris, on erikoisversioita ja jopa nuotitusauto.

Esimerkiksi Hyundai-kuljettajat nuotittavat erikoiskokeet BMW:llä.

– Tämä on hyvä esimerkki siitä, että valitettavasti juuri nyt edellä mainitsemaani siltaa ei ole olemassa. Meillä on palasia siitä, mutta se kaikki täytyy koota yhteen. Meidän täytyy tehdä se yhteistyössä FIAn kanssa.

– Mielestäni autonvalmistajille täytyy antaa vähän enemmän tilaa tuotantosuunnitelmassa ja siinä, miten voimme parantaa sitä sekä ulottaa sen aina ralliautoon asti.

Mikäli WRC27- ja Rally2-autojen suorituskyvyn välille on löydettävissä Hyundaita tyydyttävä tasapaino, korealaisvalmistaja on valmis harkitsemaan jatkoaan MM-sarjassa.

– Jos selainen kaava löytyy, kyse on siitä, mitä voimme tehdä, että pystymme hyödyntämään sitä parhaalla mahdollisella tavalla Rally2-autolla, jotta voimme olla mukana lajissa siihen saakka, kunnes mainitsemani silta on saatu kasaan.