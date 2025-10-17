Valoa heijastavista leikkausesteistä tuli kuskeilta kritiikkivyöry Keski-Euroopan MM-rallin perjantain ajopäivän päätteeksi.
Päivän viimeinen erikoiskoe ajettiin hämärtyvässä ja lopulta täysin pimeässä illassa. Jokainen kuljettaja otti käyttöönsä lisävalot.
Televisiokuvissa tuli nopeasti selväksi, että reitin lukuisat leikkausesteet heijastivat autoista tullutta valoa erittäin kirkkaasti. Kuskit tekivät mielipiteensä selväksi maalihaastatteluissa.
– Oli todella haastavaa ajaa, sillä valot heijastivat silmiin leikkausesteistä. Mutkia oli todella vaikea erottaa,