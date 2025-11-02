Tuoreen suomalaistutkimuksen mukaan istumisen vähentäminen voisi lisätä vireyttä niillä aikuisilla, jotka liikkuvat muuten vain vähän.

Runsaan istumisen terveysriskejä on tutkittu paljon. Esimerkiksi vuonna 2024 Journal of the American College of Cardiology -lehdessä julkaistun tutkimuksen mukaan liika istuminen tai pötköttely voi lisätä sydän- ja verisuonitautien sekä ennenaikaisen kuoleman riskiä.

Liiallisen istumisen tiedetään altistavan muun muassa tuki- ja liikuntaelimistön vaivoille sekä painonnousulle. Liiallinen istuminen aiheuttaa myös yhteiskunnalle vuosittain 1,5 miljardin kustannukset, nostaa rajusti syöpäkuoleman todennäköisyyttä sekä suurentaa vaaraa sairastua aivoinfarktiin.

Nyt Turun yliopiston, Turun yliopistollisen keskussairaalan ja Åbo Akademin yhteisellä Turun PET-keskuksella tehty tutkimus selvitti, voiko istumista vähentämällä vaikuttaa oikeasti terveyteen ja hyvinvointiin.

Tutkimuksen mukaan päivittäisen istumisen vähentäminen voisi lisätä koettua vireyttä vähän liikkuvilla aikuisilla.

"Koettu vireys lisääntyi"

Tutkimukseen osallistui 64 vähän liikkuvaa, painoindeksiltään ylipainoista tai lihavaa aikuista, Turun yliopiston tiedotteessa kerrotaan.

Osallistujista puolet ohjeistettiin vähentämään istumistaan tunnilla päivässä verrattuna normaaliin. Toinen ryhmä toimi verrokkiryhmänä. Tällä tavoin pyrittiin toimimaan puoli vuotta.

Osallistujien vireyttä mitattiin kyselyllä, jossa tutkittavat arvioivat kokemansa elinvoiman, tarmokkuuden, mutta myös loppuunkuluneisuuden ja väsymyksen määrää viimeisen neljän viikon aikana.

– Aiempi tutkimuksemme on keskittynyt enemmän muun muassa sydänterveyteen, mutta siihen istumisen vähentämisellä ei ole ollut kovinkaan suurta vaikutusta. Nyt tehdyissä analyyseissä havaitsimme, että istumisen vähentämiseen pyrkineillä tutkittavilla koettu vireys lisääntyi verrokkiryhmään nähden, kertoo tutkimuksen ensimmäinen kirjoittaja, tutkijatohtori Jooa Norha tiedotteessa.

"Tarjoaa mielelle tauon"

Tutkijoiden mukaan näyttäisi siltä, että istumisen vähentämisen tavoittelu vaikuttaa selkeämmin henkilön omiin kokemuksiin voinnista kuin vaikkapa sydänterveyteen. Samassa tutkimuksessa havaittiin aiemmin, että istumisen vähentäminen auttoi selkäkipujen hallitsemisessa.

Istumisen vähentäminen pelkästään seisoskelemalla tai pienesti jaloitellen ei välttämättä ole tarpeeksi kuormittavaa, jotta sillä olisi selkeää vaikutusta fysiologisiin terveyden mittareihin, kuten esimerkiksi verenpaineeseen. Kuitenkin terveellisempien elintapojen omaksuminen voi vaikuttaa kokemukseen omasta voinnista, tiedotteessa kerrotaan.

– Se, että kokee tekevänsä itselleen hyvää, kun vähentää istumista, saattaa olla avainasemassa parantuneen vireyden taustalla. Liikuskelu paikallaan istumisen välissä tarjoaa myös mielelle tauon jatkuvasta keskittymisestä. Toisaalta istumisen tauottaminen voi lisätä myös aivojen verenkiertoa ja piristää mieltä sitä kautta, Norha pohtii.

Tutkimusryhmä on aiemmin havainnut, että väsymys työpäivän jälkeen on yhteydessä vähäisempään vapaa-ajan liikuntaan.

– Istumista vähentämällä ilman liikunnan lisäämistä saa tuskin ihmeitä aikaan, mutta jos kokee itsensä usein väsyneeksi, kannattaa kokeilla istumisen tauottamista. Jos vaikkapa työpäivän jälkeen kokee itsensä hieman pirteämmäksi, on todennäköisempää, että jaksaa lähteä myös harrastamaan liikuntaa, mikä vuorostaan piristää lisää ja toisaalta parantaa yöunen laatua.

Tutkimus on julkaistu vertaisarvioidussa Scientific Reports -julkaisussa.

Katso myös: Näin ruokavalio ja vitamiinit vaikuttavat vireystilaan

7:46 Haastattelussa laillistettu ravitsemusterapeutti FT Reijo Laatikainen.

Lähde: Turun yliopisto