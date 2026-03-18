Johannes Hösflot Kläbo on mukana maailmancupin finaaleissa Lake Placidissa ensi viikonloppuna.
Johannes Hösflot Kläbon osallistuminen Yhdysvalloissa kilpailtavaan maailmancupin päätösviikonloppuun oli vaakalaudalla, koska norjalaistähti kaatui pahasti ja löi päänsä viime viikolla Drammenin sprinttikisassa.
Kläbon kerrottiin kisan jälkeen saaneen lievän aivotärähdyksen, eikä hän osallistunut myöskään lauantaina hiihdettyyn 50 kilometrin kisaan Holmenkollenilla.
Kläbon matkaa Yhdysvaltoihin pidettiin epävarmana, mutta nyt Milano-Cortinan kisojen kuusinkertainen olympiavoittaja on mukana Norjan hiihtoliiton julkaisemalla kilpailijalistalla.
– Johannes Hösflot Kläbo on lääkärintarkastuksessa todettu terveeksi Drammenin maailmancupissa torstaina sattuneen lievän aivotärähdyksen jälkeen. Kläbo matkustaa Lake Placidiin keskiviikkona, Norjan hiihtoliitto tiedotti.
Kläbon nimi komeilee kaikkien kolmen kilpailun alla: ohjelmassa on 10 kilometrin perinteisen hiihtotavan kilpailu perjantaina, sprintti vapaalla hiihtotavalla lauantaina ja 20 kilometrin vapaan hiihtotavan kisa sunnuntaina.
Suomen naisista Lake Placidissa mukana ovat Jasmi Joensuu, Jasmin Kähärä, Johanna Matintalo ja Kerttu Niskanen, miesten joukkueessa ovat Ville Ahonen, Niko Anttola, Emil Liekari, Arsi Ruuskanen ja Lauri Vuorinen.
Iivo Niskanen ei puolestaan lähde Lake Placidiin. Päävalmentaja Teemu Pasasen Ylelle antaman lausunnon mukaan Niskanen ei kokenut virettään riittävän hyväksi reissuun lähteäkseen.