Ruotsin turvallisuuspalvelu Säpo sanoo Venäjän olevan Ruotsille tällä hetkellä suurin uhka ja että Venäjän uhka voi vielä kasvaa.
Lähi-idässä käynnissä oleva sota on huonontanut turvallisuustilannetta entisestään, Säpo sanoo tänään julkaistussa vuosikatsauksessaan. Suurin riski Ruotsin turvallisuudelle on uhka Venäjän hybridi- ja sabotaasihyökkäyksistä.
Säpo varoittaa raportissa myös Kiinan ja Iranin uhasta.
Epätoivoinen ja painostettu hallinto voi olla vaarallinen, Säpo sanoo Iraniin viitaten. Toistaiseksi sodan vaikutuksia on kuitenkin vaikea arvioida, Säpo sanoo.
