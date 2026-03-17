Lihavuusleikkaus on monelle viimeinen keino saavuttaa terveellinen paino, mutta aina leikkauskaan ei tuo toivottua lopputulosta.

Viime vuonna Suomessa tehtiin liki 2 000 lihavuusleikkausta hyvinvointialueilla. Kuten monen potilaan kohdalla, Asian ytimessä.doc: Painava häpeä -dokumentin Maarialle lihavuusleikkaus oli viimeinen keino saada paino putoamaan.

Aina lihavuusleikkaus ei kuitenkaan tuo toivottuja tuloksia.

– Meillä on ihmisiä, jotka ovat käyneet leikkauksessa ja on ajateltu, että se yksi leikkaus riittää. Mutta sitten paino alkaa yleensä vanhojen käyttäytymistottumusten vuoksi hiipimään ylöspäin, sanoo psykoterapeutti ja ravitsemusasiantuntija Laura Suojanen Viiden jälkeen -ohjelmassa.

Suojasen mukaan vanhat tavat syömiskäyttäytymisessä sekä lohdun ja turvan hakemisessa palaavat, jolloin paino alkaa taas nousta.

– Ja tiedämme tutkimuksista, että tällainen naposteluilmiö on hyvin yleinen.

Leikkauksen jälkeen syödään vain pieniä ruokamääriä kerralla, mutta tarve lohduttaa mieltä ruoan avulla voi silti jatkua. Napostellessa syödään usein hyvin energiatiheitä ruokia, mikä johtaa painonnousuun.

– Siihen liittyy monesti sitten myös fysiologisia reaktioita, jolloin sitten rasvaa kertyy enemmän, Suojanen sanoo.

Ruokasuhteeseen muutos?

Onko ihmisen ruokasuhdetta mahdollista muuttaa?

– Se on mahdollista, kyllä todellakin, ja kaikilla on yksilöllinen polku, että kauanko se kestää, Suojanen sanoo.

Yksilöllisiä ovat myös ihmisen psyykkinen kyky mukautua tilanteeseen sekä tilanteen hoitokeinot.

– Mutta siihen liittyy se, että tarkastellaan sitä omaa ruokasuhdetta. Mitä merkityksiä ruoka on koko elämän yleensä antanut itselle? Pikkuhiljaa muutetaan niitä, tehdään vaikka altistumisharjoituksia ja kokeillaan uutta.

Suojanen ajattelee syömishäiriöissä piilevästä "traumaattisesta kapselista".

– Se on vähän siellä menneisyyden ja nykyisyyden välissä se kapseli, ja ennen kuin me saadaan sitä avattua ja niitä asioita hoidettua, tavoitettua niitä juurisyitä, niin siitä on kauhean vaikea päästä eteenpäin.

