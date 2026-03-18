HJK:n keskikentälle napattu huippuhankinta Emmanuel Boateng ei läpäissyt seuran mukaan lääkärintarkastusta, joten siirto jää toteutumatta.
Ghanalaisen Boatengin, 28, piti olla HJK:n kantava voima keskikentällä alkavalla kaudella Veikkausliigassa, mutta häntä ei kuitenkaan sinivalkoraitapaidassa nähdä.
Seuran mukaan Boatengin terveystarkastuksessa kävi ilmi, ettei "hän pystyisi auttamaan joukkuetta toivotussa aikataulussa".
HJK:n urheilujohtaja Petri Vuorinen sanoi seuran etsivän Boatengin tilalle uutta hankintaa keskikentälle. Siirtoaika umpeutuu huhtikuun alussa.
– Näin asiat joskus menevät. Sisään tulevan pelaajan on tuotava joukkueeseen lisäarvoa, ja hankimme vain sellaisen pelaajan, jonka todella haluamme, Vuorinen totesi seuran verkkosivuilla.