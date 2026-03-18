Nastarenkaat kieltävä liikennemerkki Helsingin ytimessä ei tunnu olevan järin tehokas. Kaupungin liikennejärjestelmistä vastaavassa yksikössä toivotaan, että nastarengasmaksut saataisiin mahdollisiksi.
Lönnrotinkadulla Helsingin keskustassa ei saa ajaa nastarenkailla. Kieltoa on tiukennettu marraskuussa 2025 niin, että vain tontilleajo on nastoilla sallittu.
MTV Uutisten toimittaja testasi, miten moni kuski jättää noudattamatta kieltomerkkiä, jonka tarkoitus on auttaa vähentämään katupölyn määrää.
– Muutamassa minuutissa kitkarenkaita 20, nastarenkaita yhdeksän. Ja tämä perustui siis puhtaisiin kuulohavaintoihin, eli data ei ole vertailukelpoista, toimittaja Ville Kettunen naurahtaa.
Katupöly kuriin
Helsingin kaupungin liikennejärjestelmäyksikössä työskentelevä tiimipäällikkö Henna Kluge kertoo, että kiellon taustalla on Euroopan unioni.
EU:n raja-arvot tiettyjen hengitettävien hiukkasten osalta ovat kiristymässä vuonna 2030, ja Lönnrotinkatu on yksi niistä paikoista, jossa pitoisuudet ovat vaarassa olla ajoittain liian korkeat, Kluge avaa.
– Niistä kärsivät erityisesti astmaatikot ja vanhukset.
Kaupungin ilmansuojeluohjelman tavoitteena on, että Helsingissä kitkarenkaiden osuus olisi 70 prosenttia vuonna 2030.
– Noin puolet katupölystä syntyy nastarenkaiden aineksesta.
Nastarenkaiden aiheuttama kuluminen on myös ylivoimaisesti merkittävin syy tiepäällysteiden uusimiseen. Pääkatujen päällysteitä voidaan joutua uusimaan jopa muutamien vuosien välein, kaupungin nastarengaskiellon vaikutusarvioinnissa kerrotaan.
Maksut käyttöön?
Helsingissä nastarenkaiden osuus oli ennen Lönnrotinkadun nastarengaskieltokokeilua vuonna 2022 noin 70 prosenttia ja kitkojen noin 30 prosenttia. Luvut pyritään siis kääntämään ympäri kahdeksassa vuodessa.
– Nyt ollaan tultu (nastarenkaiden osalta) 45 prosenttiin tai jopa 40 prosenttiin.
Kluge sanoo, että uusien keinojen tarvetta pitää kuitenkin arvioida.
Liikennejärjestelmäyksikön kanta on se, että Suomen lainsäädäntöä pitäisi muuttaa niin, että nastarengasmaksujen periminen olisi mahdollista, Kluge sanoo.
– Maksu olisi tehokkaampi keino edistää kitkojen käyttöä. Oslossa on ollut 90 prosenttia kitkarenkaita sen jälkeen, kun maksut on otettu käyttöön.
Norjassa nastarengasmaksun voi maksaa päiväksi, viikoksi, kuukaudeksi tai koko kuukaudeksi, Kluge avaa.